Как в солнечный день выглядит слуцкая деревня Шаловичи. Фото

Александра Шагойко
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В один из солнечных мартовских дней «Кур`ер» посетил Шаловичи. Посмотрите, как выглядит одна из деревушек Знаменского сельского совета.

Как выглядит деревня Шаловичи Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк
Фотографии: Александра Шагойко
Как выглядит деревня Шаловичи Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Как выглядит деревня Шаловичи Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк Как выглядит деревня Шаловичи Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

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Как выглядит деревня Шаловичи Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Как выглядит деревня Шаловичи Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк Как выглядит деревня Шаловичи Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк

Как выглядит деревня Шаловичи Слуцкого района. Фотофакт, Слуцк