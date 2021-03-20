В повседневной жизни люди редко напрягают память, ведь все списки и важные даты можно записывать в приложения. А вот дети в школах должны запоминать кучу информации. Да и обычные вещи, которые для взрослых очевидны, детям поначалу приходится заучивать. Если с помощью зубрёжки запомнить всё это не получается, можно попробовать специальные техники запоминания.

1. Дворец памяти

2. Рисование

Эта популярная техника помогает разложить все знания по полочкам. Почти буквально. Вместе с ребёнком нарисуйте схему вашей квартиры, правильно расположив на ней все комнаты. Детализируйте схему и нарисуйте мебель и другие предметы. Когда ребёнку придётся заучивать новую информацию, ему нужно будет представить, что он раскладывает данные в отдельных комнатах. Возможно, предметы, которые находятся в них, будут ассоциироваться с информацией, поэтому запомнить её окажется ещё проще. Потом останется только мысленно прогуляться по квартире и найти в ней всю информацию.

Когда ребёнку предстоит заучивать много новых понятий и определений, лучше не просто переписывать их в тетрадку из учебника, а делать схематичные рисунки этих понятий и слов, которые входят в определения. Не стоит делать детализированные рисунки, раскрашивать их всем набором цветных карандашей и расстраиваться, если получится не слишком красиво. Главное, держать визуальные образы перед глазами.

Реклама

3. Бэкронимы

Ещё их называют обратными акронимами. Все буквы исходного слова используются как начальные буквы для слов какой-нибудь фразы. Зачем придумывать и учить целую фразу, если нужно запомнить всего лишь одно слово? Эта техника помогает запомнить написание сложных слов. Благодаря ей легко выучить, какая гласная пишется в безударном слоге, есть ли в слове удвоенные согласные.

4. Матрёшка

5. Запоминание по костяшкам

Выучить категории (например, таксономические группы животных и растений для уроков биологии) и не запутаться в их последовательности помогут ассоциации с матрёшкой. Самая большая категория — это самая большая кукла. Внутри неё категория — кукла поменьше и так далее. Чтобы вспомнить последовательность, ребёнку нужно мысленно разобрать матрёшку.

Если ребёнок не может запомнить, сколько дней в разных месяцах, то быстро узнать это, не подглядывая в календарь, ему помогут собственные кулаки. Нужно сжать руки и начать считать месяцы от мизинца левой руки. Ему соответствует январь. Раз он попадает на костяшку, значит, в нём 31 день. Февраль попадает на впадину между пальцами, так что в нём дней меньше. Март соотносится с костяшкой, в нём 31 день, апрель с впадиной, в нём 30 дней. Таким образом можно узнать количество дней во всех месяцах.

6. Геометрические фигуры

Геометрию многие дети не любят, но она может быть полезна и для других школьных предметов, ведь геометрические фигуры помогут запомнить информацию. Например, с помощью треугольника проще заучить композицию художественных произведений для уроков литературы. Нарисуйте треугольник. Рядом с нижней левой вершиной подпишите «экспозиция», на самой вершине «завязка», на левой стороне «развитие действия», над верхней точкой «кульминация», на нижней правой вершине «развязка», а рядышком «эпилог».

7. Метод Корнелла

Этот способ пригодится, чтобы подготовиться к выступлению с докладом или быстро выучить большой параграф учебника. Суть метода в создании конспекта. Но не в простом переписывании информации, а в её правильном распределении на странице. Лист делят на два столбика (левый должен быть уже правого) и оставляют внизу несколько пустых строк. В левой колонке пишут тему, основные вопросы, план текста и ключевые слова. В правую записывают главную информацию: даты, имена, места, факты, формулы, добавляют небольшие схемы и диаграммы. В нижней части пишут вывод. Нужно кратко своими словами пересказать основные моменты доклада или параграфа. Если сформулировать вывод не удаётся, то лучше заново перечитать заметки в колонках и дополнить их. С помощью такого конспекта повторять и запоминать информацию намного удобнее.