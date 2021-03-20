«Индекс счастья» в Слуцке. Насколько он высокий и что делает нас счастливее

20 марта отмечается Международный день счастья. Накануне этой даты «Кур'ер» поинтересовался у своих читателей в, на сколько баллов они счастливы.

В среднем «индекс счастья» составил 3,7 балла (по 5-балльной шкале).

Женский проект Lampa также поинтересовался у своих участниц, что для них счастье. Вот что они ответили:

«Мои сыновья, путешествия и любовь».

«Это мои дети, внуки, когда у них всё хорошо».

«Это мои дети. Их здоровье, улыбки, достижения».

«Я — есть счастье».

«Это здоровая и счастливая семья».

«Быть любимой и любить во всех смыслах. Быть нужной и востребованной в своём деле».

Также они рассказали про то, что сделало их счастливыми в последнее время: