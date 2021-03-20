«Индекс счастья» в Слуцке. Насколько он высокий и что делает нас счастливее

В среднем «индекс счастья» составил 3,7 балла (по 5-балльной шкале).
Женский проект Lampa также поинтересовался у своих участниц, что для них счастье. Вот что они ответили:
- «Мои сыновья, путешествия и любовь».
- «Это мои дети, внуки, когда у них всё хорошо».
- «Это мои дети. Их здоровье, улыбки, достижения».
- «Я — есть счастье».
- «Это здоровая и счастливая семья».
- «Быть любимой и любить во всех смыслах. Быть нужной и востребованной в своём деле».
Также они рассказали про то, что сделало их счастливыми в последнее время:
- «Погружение в подводный мир Красного моря!»
- «Ребёнок спит в шуме от соседского ремонта».
- «Посещение детского центра онкологии и гематологии. Когда вышел врач и сказал: «Ваш ребёнок здоров. Уезжайте домой, вы — не наш пациент».
- «Утром был прекрасный рассвет».
- «Продлили больничный».
- «Рождение сына».
- «Я счастлива. У меня скоро появится третий малыш».