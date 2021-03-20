Нотариусы проведут приёмы в деревнях Слуцкого района. Где и когда

Во 2-м квартале 2021 года (апрель, май, июнь) нотариусы Слуцкой нотариальной конторы продолжат выезжать для приёма сельских жителей в агрогородки и деревни.
Все приёмы нотариусы будут проводить с 10 до 12 часов.
График выездов по Слуцкому району на 2 квартал 2021 года
- 09.04.2021, аг. Весея, ул. Новая, 2. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Геджати Елена Сергеевна (801 795) 4 80 20.
- 23.06.2021, аг. Гацук, ул. Административная, 1. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Саванович Наталья Владимировна (801 795) 5 37 09.
- 14.04.2021, аг. Греск, ул. Школьная, 1. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Мордвилко Ирина Викторовна (801 795) 4 80 21.
- 22.04.2021, аг. Заполье, ул. Десятины, здание сельсовета. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Мордвилко Ирина Викторовна (801 795) 4 80 21.
- 25.05.2021, аг. Исерно, ул. Первомайская, 68. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Пенязь Елена Филипповна (801 795) 4 15 06.
- 23.04.2021, аг. Козловичи, ул. Центральная, 18а. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Колос Светлана Викторовна (801 795) 4 80 23.
- 16.06.2021, аг. Летковщина, ул. Центральная, 1. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Мордвилко Ирина Викторовна (801 795) 4 80 21.
- 02.06.2021, аг. Лучники, ул. Цикова, 5а. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Саванович Наталья Владимировна (801 795) 5 37 09.
- 12.05.2021, аг. Лядно, ул. М. Горького, 39. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Геджати Елена Сергеевна (801 795) 4 80 20.
- 28.04.2021, аг. Октябрь, ул. Советская, 32. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Зеневич Татьяна Тадеушевна (801 795) 4 15 05.
- 27.04.2021, аг. Подлесье, ул. Молодежная, 3а. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Пенязь Елена Филипповна (801 795) 4 15 06.
- 20.05.2021, аг. Танежицы, ул. Школьная, 1. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Колос Светлана Викторовна (801 795) 4 80 23.
- 26.05.2021, д. Беличи, ул. Центральная, 54. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Зеневич Татьяна Тадеушевна (801 795) 4 15 05.
- 09.06.2021, д. Гольчичи, ул. Центральная, 4а. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Зеневич Татьяна Тадеушевна (801 795) 4 15 05.
- 14.05.2021, д. Кирово, ул. Надречная, 2а. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Мордвилко Ирина Викторовна (801 795) 4 80 21.
- 21.04.2021, д. Новые Рачковичи, ул. Центральная, 14. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Саванович Наталья Владимировна (801 795) 5 37 09.
- 18.06.2021, д. Покрашево, ул. Губина, 43. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Колос Светлана Викторовна (801 795) 4 80 23.
- 22.06.2021, д. Селище, ул. Колхозная, 1а. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Пенязь Елена Филипповна (801 795) 4 15 06.
- 19.05.2021, д. Серяги, ул. Молодежная, 1а. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Саванович Наталья Владимировна (801 795) 5 37 09.
- 11.06.2021, д. Сороги, ул. Школьная, 46. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Геджати Елена Сергеевна (801 795) 4 80 20.