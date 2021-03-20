Нотариусы проведут приёмы в деревнях Слуцкого района. Где и когда

Во 2-м квартале 2021 года (апрель, май, июнь) нотариусы Слуцкой нотариальной конторы продолжат выезжать для приёма сельских жителей в агрогородки и деревни.



Все приёмы нотариусы будут проводить с 10 до 12 часов.

График выездов по Слуцкому району на 2 квартал 2021 года