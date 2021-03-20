«Я своему парню не позволю это сделать». Зачем белорусские мужчины красят ногти

Модные зарубежные журналы называют 2021 год годом мужского маникюра. Мужской нейл-арт активно развивается на Западе, а дошёл ли этот тренд до Беларуси? Готовы ли наши мужчины красить и расписывать ногти? За ответами TUT. BY заглянул в одну из столичных бьюти-студий.

«На бьюти-процедуры мужчин приводят девушки или жены»

— Часто на бьюти-процедуры мужчин записывают девушки или жены, — говорит Марина Бриштель, владелица beauty-студии White Rabbit. — За месяц на мужской классический маникюр (без покрытия лаком) к нам приходит человек пять, на педикюр — один, два. Есть постоянные клиенты. И это прогресс! Раньше мужчины как огня боялись салонов красоты. Многих смущает исключительно женское пространство. У нас, например, все мастера — девушки, дизайн «девчачий». Думаю, если предоставлять те же услуги в барбершопе, где всё заряжено на мужчин, им морально будет проще.

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Тренд на мужской нейл-арт мне нравится. Но смельчаков на эту услугу пока очень мало: один-два новых клиента в несколько месяцев. Посты с работами наших мастеров в инстаграме студии мелькают, но отдельной рекламы нет: рановато. Во-первых, наше общество достаточно зажато и боится осуждения со стороны. Не думаю, что мужской нейл-арт займёт весомую нишу в белорусском мире красоты. Во-вторых, это мода. А мода к нам приходит с опозданием.

Как-то «затащила» белорусского блогера Приятного Ильдара в студию на нейл-арт. Получилось классно. Ильдар разместил фото маникюра в своём инстаграме. Комментаторы поделились на два лагеря: 50% писали «красиво», «прикольно», 50% — «ужас», «больше так не делай». Мама Ильдара на эксперимент сказала: «Класс».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Приятный Ильдар (@masterildar)

— Всё те же комментаторы считают, что мужской нейл-арт — очередное втюхивание ненужной услуги и нажива для салон красоты…

— Почему бы и нет? Почему бы нам не заработать, если есть спрос? (Улыбается.) Думаю, тому же Моргенштерну или Егору Криду никто ничего не втюхивал: захотели накрасить ногти — накрасили. Каждый волен делать то, что ему хочется.

«Мужчины — капризные и педантичные в плане чистоты»

— Мужской нейл-арт делается в среднем за два часа. Обработка мужской кутикулы кардинально отличается от женской. У мужчин более капризная, неэластичная кожа: рвётся, как бумага. Если женщине обработку можно сделать за 30 минут, то мужчине — за час. Это очень кропотливая работа. У женщин в тренде сегодня натуральность и минимализм. У мужчин — наоборот. Это тёмные или яркие оттенки лака, все десять пальцев задействованы и на всех десяти — разный рисунок. Чаще всего мужчины приходят без чёткого понимания, какой дизайн хотят, — решаем в процессе, подсматриваем на «Пинтерест». Мужчинам делается матовый топ.

Средний возраст клиентов на мужской нейл-арт — 18−30 лет. Это в основном люди творческих профессий: певцы, диджеи, артисты. Хотя недавно видела оператора на заправке с крутым маникюром. Парень говорит, что не первый раз рисует на ногтях. Мужчины — капризные, с ними работать непросто. Они не будут придираться к дизайну, ровным линиям, на что обратит внимание девушка, но если ты случайно поранишь-заденешь — берегись. Могут злиться, отдергивать руку. Мужчины не понимают, что все ногти очень индивидуальны, и когда мастер видит клиента первый раз, возможна ошибка. Мужчины более педантичные в плане чистоты, чем девушки.

Мужской нейл-арт стоит 50−60 рублей. Это недёшево, но цену формирует работа мастера над дизайном каждого ногтя. Есть много инструментов для дизайна, упрощающих жизнь мастера: стемпинги, слайдеры, наклейки. Но за расходный материал тоже нужно платить.

«Я своему парню не позволю это сделать!»

— Лак на ногтях, как татуировка, которую можно сменить. Не хочется на пальцах бить. По всему телу у меня их много, сейчас скрыты под одеждой, — знакомимся с клиентом студии.

Саня Молоко (так представился мужчина) — арт-директор, дизайнер, диджей:

— Дизайн маникюра выбираю без сильных графических штук — надписи. Чтобы было объёмно, эффектно. Много знакомых пошли делать мужской нейл-арт после меня. Присылают оценить — не нравится: смайлики, плюсики, закрашенные ногти. Не моя тема. Александр сделал первый раз нейл-арт полгода назад:

— До Моргенштерна точно! (Улыбается.) В Беларуси из публичных людей одним из первых, на мой взгляд, начал красить ногти Андрей Бонд. Но я ни на кого не ориентируюсь, не придерживаюсь трендов. Дизайн беру из головы, делаю то, что мне по кайфу.

Каждые выходные я на Зыбицкой с ночи до утра. Постоянно слышу что-то про свои ногти, раз в полчаса точно. То подойдёт девушка: «О, какие у тебя ногти прикольные», то пацан: «У тебя ногти накрашены?!». Я отвечаю: «Не накрашены, это маникюр». Знакомые спокойно относятся к моему маникюру, подругам так вообще нравится. Правда, отец этого всего не понимает.

Самое оскорбительное в адрес своих ногтей читал в комментариях под фото с маникюром в инстаграме салона — «мамки» негодовали. Но потом переходили в мой профиль, и настроение менялось: «А, ты? Ну тебе можно». Часто читаю: «Я своему парню не позволю это сделать!» Значит, он под каблуком! В личку никто не писал — таких смелых не нашлось.

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«Я пережил всё, что могли переживать девушки во время маникюра»

— Периодически до нейл-арта я делал классический маникюр. Но с покрытием прикольнее. Ногти ощущаются интересно, держатся классно. На коррекцию хожу раза два в месяц. Дороговато. За рублей 20 было бы комфортнее гонять. Хотя все услуги сейчас стоят странных денег. Побрить налысо голову машинкой в барбершопе — 25 рублей. Там делов-то на самом деле. На такую услугу можно записаться в любую парикмахерскую на районе. А вот с маникюром эта схема не прокатит. На педикюр в салоны не хожу. Тут у меня обычная мужская жизнь: сам остриг, как смог, и хорошо.

— Что-то понятно вообще, похоже? — спрашивает мастер у Александра.

— По большей части да. Мы вдобавок к only cash рисуем на большом пальце незаконченную пирамиду, которая изображена на купюре в 1 доллар, — поясняет Александр. — Вариантов, что написать сегодня, много. Выбор всегда сложный. Я вообще пережил всё, что могли переживать девушки во время маникюра. Например, мастера, который работал четыре часа, дизайн, который пришлось менять прямо на месте (наклейки смотрелись мелко, не совпадали с моим видением конечного результата). Я сбился со счёта, сколько мастеров по маникюру у меня уже было. Не нашёл пока своего. Была однажды мастер, которая меня стеснялась поначалу, аж руки тряслись. Про «поболтать» я вообще молчу. Думаю, непривычно им с парнями. А вот к одному и тому же барберу хожу уже 8 лет.

— Нейл-арт идёт всем мужчинам?

— Всё зависит от состояния души. Все мы разносторонние, и нельзя себя ограничивать. У меня нет предрассудков, рамок. Я не хочу замыкаться в себе. Добавить красок в жизнь — всегда «за». Кстати, мои знакомые, кто делает маникюр, из абсолютно разных сфер. Правда, мода понятна не всем: строители, когда видят на ногтях черный лак, думают, что это «битые» ногти. Как будто молотком по пальцу ударил кто. (Смеется.) Вообще, у людей появляется насмотренность. Когда в кино, музыкальных клипах, инстаграме мелькают неординарные люди, то это вызывает привыкание, стабилизирует обстановку.

Андрей Бонд, шоумен, ведущий:

— Ногти крашу лет 10 уже. Дизайн тоже делаю: однотонный лак со временем надоедает и ты пробуешь что-то новое. Всем ли мужчинам идёт нейл-арт? Это про внутреннее ощущение и комфорт. Другое дело, как на это будет реагировать окружение. Если человек татуировщик, то, скорее всего, никто даже не заметит его маникюр. Если учитель младших классов — возникнут вопросы, что ты транслируешь в этот мир.

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Думаю, в Беларуси этот тренд приживётся в маленьком проценте. Наше общество с трудом привыкает к татуировкам, не говоря уже про мужской маникюр. У меня вообще комбо: я весь татуированный, таскаюсь с маникюром и ношу килты. Для людей мужчина в килте — необычно. Я миллиард раз слышал вопросы относительно моей возможной не такой, по их мнению, ориентации или чего ещё погрубее.

Наверное, когда-то отношение к моде на мужской нейл-арт изменится. Джинсы с низкой талией тоже не сразу все приняли. Если систематически давать человеку видеть даже самое жёсткое и непонятное, то рано или поздно это становится нормой.