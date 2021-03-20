Gucci вместе с белорусской компанией выпустили виртуальные кроссовки. Их можно купить в приложении, чтобы сидеть и представлять, что у вас реально есть обувь

Итальянский дом моды Gucci в сотрудничестве с белорусской компанией Wanna, создающей приложения с использованием дополненной реальности, представил свои первые цифровые кроссовки. Об этом сообщает Robb Repott, ссылаясь на издание The Business of Fashion.



Дизайн обуви был разработан Алессандро Микеле, креативным директором Gucci, а сотрудники Wanna использовали технологию AR, чтобы перенести кроссовки в дополненную реальность. Встроенные в них алгоритмы определяют расположение стоп покупателя в кадре и «рисуют» на них цифровую обувь.

Стоимость одной пары таких кроссовок составляет всего 12 долларов. Примерить и купить их можно только в приложениях Gucci и Wanna Kicks. В приложении Gucci кроссовки будут стоить 12 долларов, а в приложении Wanna Kicks — 9 долларов.

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«Через пять или, может быть, 10 лет достаточно большую часть доходов модным брендам будут приносить цифровые товары. Наша цель как компании состоит в том, чтобы фактически заменить фотографии продуктов чем-то более привлекательным и приближенным к шопингу в офлайне», — пояснил глава Wanna Сергей Архангельский.