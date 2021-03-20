Эхо недели: Масленица, Конституция и пятиэтажки с лифтами в Слуцке

На этой неделе случчане отмечали Масленицу и День Конституции. Журналист «Кур'ера» рассуждал об охоте на простых голубей. А ещё мы узнали, что в Слуцке появятся пятиэтажки с лифтами.

В городе и районе

Будущее наступает. В Слуцке скоро будет две пятиэтажки с лифтами. И ещё стало можно охотиться на простых голубей. Правда, от последнего случчанам, по мнению Алеся Достанко, ни холодно ни жарко.

Реклама

«Кур'ер» в своих соцсетях спросил читателей, какие их права как потребителей чаще всего нарушаются. Оказалось, большинство опрошенных недовольны услугами ЖКХ и благоустройством. У жителей Подлесья, кстати, обувь утопает в грязи. В прошлом году там у одной женщины в дороге утонул сапог, а в этом — на деревенской улице та же обстановка. В Слуцке же появился провал в Косом мосте. Скоро его можно будет называть «Дырявым». В «Кур'ере» тем временем подвели итоги конкурса блинов. Хозяюшкам, которые приготовили самые красивые и вкусные блины, вручили призы от «КХП-Трейд» и нашего издания.

Политика

В Беларуси создали Конституционную комиссию . Её задача — собирать предложения и разрабатывать изменения в Конституцию РБ. В комиссию вошли 34 человека: чиновники, депутаты и прочие.

. Её задача — собирать предложения и разрабатывать изменения в Конституцию РБ. В комиссию вошли 34 человека: чиновники, депутаты и прочие. Беларусь и Россия договорились о том, что откроют три учебно-боевых центра совместной подготовки военнослужащих. Один из них расположится в Беларуси, два — на территории России. В то же время военным белорусским пенсионерам подняли пенсии . Это связано с тем, что повысили базовый оклад военнослужащего.

совместной подготовки военнослужащих. Один из них расположится в Беларуси, два — на территории России. В то же время военным белорусским пенсионерам . Это связано с тем, что повысили базовый оклад военнослужащего. В МВД провели учения: тренировались разгонять протестные акции. Замминистра внутренних дел Карпенков среди прочего заявил: «А если выйдут, всё, что было, мы с большим удовольствием повторим».

протестные акции. Замминистра внутренних дел среди прочего заявил: «А если выйдут, всё, что было, мы с большим удовольствием повторим». Во вторник начали судить главного редактора гродненского издания Hrodna. life Алексея Шоту. В отношении него начат административный процесс за материалы телеграм-канала, который нельзя называть.

Экономика

Беларусь оказалась страной с самой низкой минимальной зарплатой в Европе. С 1 января работающим на полную ставку не могут платить меньше 400 рублей в месяц до уплаты налогов.

Люди

Почитать и посмотреть

В минувшую субботу, 13 марта,, правозащитник из Солигорска. Он был одним из активистов шахтёрского независимого профсоюза в 90-х. Почитайте, как Леонид и его товарищии другие блага для шахтёров.

В выходные в Слуцком парке и в центре Солигорска прошли традиционные масленичные гуляния. Было всё чин чином: блинов поели, чучело сожгли, в увеселениях поучаствовали. Смотрите фото. После Масленицы в понедельник, 15 марта, был День Конституции. По этому случаю «Кур'ер» вышел в город и спросил у людей, какую статью Конституции Беларуси они считают самой важной. Вот, что ответили случчане.

Наша путешественница по Случчине Александра Шагойко в этот раз посетила Знамя, Борок и Свободный. Смотрите фотографии из Знамени и видео прогулки по деревням.

Ещё одно видео, которое мы предлагаем вашему вниманию, — из прошлого. Фёдор Корзун из Лучников в 1999 году снял слуцких призывников.

Также не забудьте посмотреть нашу рубрику, где коты и собаки ищут дом. Может быть, там вы найдёте своего будущего лучшего друга.