Хотят ли жители Слуцка вернуть СССР. Итоги опроса

В соцсетях (во «ВКонтакте» и в Telegram) «Кур'ер» спросил у своих читателей, хотели бы они вернуть СССР или нет. Большинство (три четверти) из опрошенных против этого. Также читатели высказались об СССР, его развале и о возможности союза стран.

Опрос и его итоги

17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР. Тогда за сохранение высказались 77,85% участников референдума. Это не спасло Советский Союз — он развалился несколькими месяцами позже.

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«Кур'ер» повторил главный вопрос того референдума (правда, заменили слово «сохранение» СССР на «восстановление» СССР).

Вопрос «Кур'ера» звучал так: «Считаете ли вы необходимым восстановление СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»

Мнение читателей

Олег Семенович: «Прежде чем говорить о необходимости, надо ставить вопрос о возможности такого процесса в принципе. Так вот, считаю, что на сегодняшний день и ближайшие десятилетия возможность формирования такого и подобного объединения составляет 0,0%».

Александр Шелехов: «Мы с Союзным государством уже 25 лет „мыкаемся“. Всё „через пень-колоду“. О каком СССР может быть речь? Лишь помечтать, а кому-то поностальгировать…»

Ветер Перемен: «Не доверяй союзу с сильным. Любой союз с Россией — это подчинение».

Сергей Цыбулько: «Зачем восстанавливать то, что доказало свою нежизнеспособность?»

Тетерин Игорь: «Чувствуются комментарии тех, кто об СССР знает только из интернетовских страшилок. Страна нормальная была. Власть — не очень. Люди были добрее, чем сейчас. Хорошего хватало, как и плохого. Репрессии — это вам больше в сталинские времена. 70-е, 80-е — это уже больше застой. Тихо. Спокойно. Тепло. Развития никакого. Как в болоте. И за СССР люди голосовали практически все, а не социальная группа там какая-то. А как можно было по-другому голосовать, если ты в этой стране родился и вырос? И родители твои тоже. И родственники по всему СССР раскиданы — от Прибалтики до Камчатки. Но теперь-то уже точно поздно назад собирать, да и ни к чему».

Alexander (в ответ Тетерину Игорю): «Сейчас те же яйца — вид сбоку. Попробуйте провести чаепитие или Масленицу во дворе… И сказки про то, что тогда всё было супер, оставьте бабке в кедах. Когда за колбасой ездили в Минск. Лощёные тетради были только в Москве. И чем вам сейчас не болото — сидите дома и то же болото».

Лю: «Хочу сказать по поводу СССР. Было отличное время. Все хорошо жили, дружно. Но самым важным, я считаю, было разделение производства. В каждой стране производили своё. Прибалтийские цепи, например. Качество супер, и делали их для всех производств. Были огромные объёмы, завод работал на всю катушку. Наши консервные заводы на весь Союз продавали продукцию: соки, пюре, горошек и прочее. Сейчас это никому не надо, как никому не нужны и заводы. Если они будут работать, тогда кто-то не сможет завозить и зарабатывать на этом. Это давно понятно. Не будет влияния и контроля. Люди часто возмущаются, что всё китайское. А чему удивляться?! Что можем мы сами? Жить тем, что осталось от СССР…»