Треть своей жизни человек проводит во сне. Одни сны не видят вообще, другие не могут их вспомнить. Именно поэтому режиссёры кино так часто затрагивают тему сновидений, поочерёдно добавляя туда щепотку волшебства, юмора, а иногда и перчинку ужаса. Накануне Всемирного дня сна, который отмечается 19 марта, «Кур`ер» выбрал для читателей топ-5 самых интересных, по нашему мнению, фильмов.

1. «Головоломка» (2015 год)

Анимационный фильм «Головоломка» рассказывает о том, что происходит в мозгу человека, когда он радуется, сердится, грустит или боится. В эмоциональном мире 11-летней девочки живут Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Каждая из эмоций считает, что именно она лучше прочих знает, что нужно делать в этой непростой ситуации, и в голове у девочки наступает полная неразбериха. И есть отдельный закоулок — место, где формируются сны.

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Фильм удостоен одиннадцати наград Американской киноакадемии «Оскар» и режиссёра Пита Доктера, удостоенного премии «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».

2. «Кошмар на улице Вязов» (1984 год)

Ужастик из детства о том, как старшеклассников преследует один и тот же кошмарный сон, в котором маньяк Фредди Крюгер, совершивший несколько зверских убийств детей много лет назад, гонится за ними, чтобы убить. Их родители, не дожидаясь суда, линчевали Фредди, спалив заживо в котельной. И теперь он пришёл отомстить…

3. «Сомния» (2016)

Молодая пара, потерявшая маленького сына, берёт из приюта восьмилетнего Коди. По неизвестной им причине он очень боится засыпать по ночам, но вскоре оказывается, что дело в необычном даре Коди — пока он спит, его сны оживают. Каждую ночь новым родителям могут явиться либо прекрасные видения его воображения, либо леденящие душу порождения его кошмаров.

4. «Город потерянных детей» (1995)

В замке на берегу моря живёт страшный учёный Кранк, преждевременно постаревший из-за полной неспособности спать. По приказу Кранка, циклопы похищают детей и затаскивают в лабораторию, где учёный превращает их сны в свои собственные.

5. «Укрытие» (2011)

У Кертиса ЛаФорча есть любимая жена и обожаемая дочь. Но однажды ночью парню стали сниться кошмары о мощном торнадо, грозящем семье Кертиса. Он стал провидцем и ему является предупреждение о грядущей беде? Или он просто сошёл с ума, как и его мать?