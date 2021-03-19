Загорелся жом. На Слуцком сахарорафинадном комбинате прошли учения РОЧС

В четверг, 18 марта, слуцкие спасатели вместе с работниками сахарорафинадного комбината провели тактико-специальные учения.

Подробности рассказали «Кур'еру» в Слуцком РОЧС.

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Слуцкий сахарорафинадный комбинат — огромное предприятие, на котором работает около двух тысяч человек, с большими площадями и различным дорогостоящим оборудованием, которое требует к себе большого внимания и защиты.

Именно это предприятие стало площадкой для проведения очередных учений для проверки готовности персонала потенциально опасных объектов Слуцкого района и подразделений Слуцкого РОЧС к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, тушению пожаров на них.

По легенде произошло возгорание в жомосушильном отделении. При проведении огневых работ в цеху загорелась лента, транспортирующая сухой негранулированный жом. В цеху остались двое пострадавших, которых необходимо было эвакуировать.

Работники комбината, согласно правилам пожарной безопасности, вызвали пожарные аварийно-спасательные подразделения, оповестили о пожаре людей, включив систему оповещения. До приезда спасателей члены добровольной пожарной дружины самостоятельно приступили к тушению пожара и организовали эвакуацию людей.

Одного из пострадавших обнаружили и вывели на свежий воздух к санитарной дружине.

В кратчайшие сроки на место происшествия прибыли подразделения Слуцкого РОЧС. Огнеборцы оперативно провели оценку обстановки и боевое развёртывание, в ходе разведки звеном газодымозащитной службы был спасён из окутанного дымом помещения молодой человек. Его вывели на свежий воздух, где ему была оказана первая помощь санитарной дружиной предприятия. Спустя пару минут прибывшие подразделения МЧС в полной экипировке ликвидировали условный очаг пожара внутри здания и при помощи автолестницы произвели охлаждение кровли.

В ходе учений были отработаны навыки взаимодействия работников сахарорафинадного комбината с подразделениями МЧС при проведении аварийно-спасательных работ на пожароопасных объектах. По результатам мероприятия было отмечено, что уровень подготовки персонала Слуцкого сахарорафинадного комбината и спасателей позволяет обеспечить эффективные и скоординировать чёткие действия в случае возникновения пожара. В мероприятии задействовано 12 человек личного состава пожарной аварийно-спасательной части № 1 г. Слуцка и № 2 г. Слуцка, пять единиц техники.

В завершение учений заместитель начальника Слуцкого РОЧС по оперативно-тактической работе Дмитрий Бернадский и начальник пожарной аварийно-спасательной части № 1 г. Слуцка подвели итоги и указали на недостатки, которые возникали во время учений.