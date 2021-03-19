ФК «Слуцк» принимает дома ФК «Неман». Прогноз на матч

В воскресенье, 21 марта, в рамках второго тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» принимает на своём поле гродненский «Неман». Начало в 15 часов.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

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ФК «Слуцк». Случчанам на старте сезона достался самый титулованный соперник чемпионата Беларуси — борисовский БАТЭ. В первом выездном поединке «бело-синие» потерпели поражение со счётом 0:3.

В матче второго тура случчане тоже не выглядят явными фаворитами. Пусть ФК «Неман» — это не БАТЭ, тем не менее соперник достаточно крепкий.

ФК «Неман» (Гродно). Команда из Гродно в прошлом сезоне заняла пятое место. На сегодняшний день, с точки зрения состава и тренерского штаба, гродненский «Неман» также способен занять место в середине таблице или даже выше.

В первом матче сезона-2021 «Неман» не смог переиграть в домашнем матче «Витебск». Игра закончилась ничьей. Однако шансы для взятия ворот у гродненцев были, особенно у экс-форварда случчан Егора Зубовича. Отметим, что к «жёлто-зелёным» в межсезонье присоединился хавбек Юрий Козлов, который в прошлом сезоне выступал за «Слуцк».

Ожидание от матча. Предположим, что случчане в первом домашнем матче будут пытаться зацепиться за очки после разгромного поражения в Борисове. Однако сделать это будет нелегко, так как «бело-синим» будет противостоять крепкий середняк. Ожидание от матча — минимум забитых голов от обеих команд (до трёх). А также двойной исход: или ничья, или победа команды из Гродно.