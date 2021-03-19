Три многоквартирных дома и школа с детским садом. Как застроят Слуцк в 2021 году и где всё это будет расположено

Три многоквартирных дома и школа с детским садом будут построены в Слуцке в 2021 году. Об этом сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

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Один из домов будет расположен в самом центре города, второй — в новом микрорайоне «Чехова». Здесь же будет возведён ещё один дом на 60 квартир для переселения людей из ветхого жилья. Планируется построить начальную школу с детским садом на 160 учащихся и 120 дошкольников. Александр Якубец, заместитель начальника отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома, сообщил, что, согласно генеральному плану развития города в Слуцке, планируется построить район многоквартирной жилой застройки, состоящий из двух частей. Сейчас реализуется первый этап, а после его завершения начнётся второй.

В период 2020 года введено в эксплуатацию 7 домов. На конец 2020 года был план — обеспечить 297 семей. По итогу была обеспечена 321 семья. Жителям Слуцка предоставляется возможность улучшать условия не только за счёт строительства квартир, но и за счёт строительства индивидуального жилья. Только в 2020 году 86 семей переехали в частные дома, а 5 — в начале 2021 года. Ещё 80 семей приобретут индивидуальное жильё до конца декабря.

В ТЕМУ. Как застраивается микрорайон «Чехова» в Слуцке. Рассказываем про каждый дом и невиданный для города квартал