За год ничего не изменилось… Как жители деревни под Слуцком топят обувь в грязи (фотофакт)

Год назад «Кур'ер» рассказывал, что в агрогородке Подлесье на улице Приозёрной стояла такая грязь, что в ней застревала обувь сельчан, а машины приходилось вытягивать буксиром. Этой весной ситуация повторилась.

Случчанка Татьяна Курбыка, у которой бабушка живёт в Подлесье, рассказала «Кур'еру», что жители обращались с этой проблемой «куда только можно».

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Если вы столкнулись с похожей ситуацией, то присылайте фото вашей обуви в грязи на olja@kurjer.info.

РАНЕЕ. Жители агрогородка Слуцкого района говорят, что в грязи застревают сапоги и машины. Фото