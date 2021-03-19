«Некоторые садятся прямо на ржавые железные основания». У какой поломанной скамейки в Слуцке пенсионерка «не нашла концов»

В редакцию «Кур'ера» пришло письмо от читательницы, в котором она поделилась проблемой. Случчанка рассказала, что на остановке «Рынок» уже который год поломана скамейка, хотя отремонтировать её стоит всего ничего.

Приводим содержание письма полностью:

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«Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Кур'ер»!

Пишет Вам жительница города Слуцка. Я уже являюсь пенсионером, мой стаж составляет 38 лет, которые проработала на одном предприятии.

Люблю читать в интернете сайт вашей газеты. Пишу вам по вопросу: ремонт скамейки на остановке «Рынок» напротив детской поликлиники. Скамейка уже который год поломана, хотя ремонт состоит из того, чтобы прибить три деревянные рейки.

На остановке всегда много пожилых людей, которые приезжают на рынок из соседних деревень и едут в сторону вокзала. Также люди едут в сторону «Сахарного» на работу: сахарный комбинат, сырзавод, мясокомбинат. И очень неприятно смотреть, когда люди подстилают газеты и пакеты, чтобы сесть. Некоторые садятся прямо на ржавые железные основания.

Я звонила в службу 115, там сказали, что это работа не ЖКХ, а предпринимателя, у которого киоск на этой остановке. Звонила с января 2 раза в исполком, в архитектурно-строительный отдел, по тел. 7 59 33. Там, правда, сказали, что разберутся, если что, напишут предписание предпринимателю и всё сделают, даже сами проверят. Но, как говорится в басне Крылова, «а воз и ныне там».

У меня к Вам убедительная просьба: повлиять на эту ситуацию. Не хочется выносить решение этой проблемы за пределы города. Я просто представляю, что бы было, если бы рабочие на госпредприятиях так же относились к своим обязанностям, как это делают предприниматели и госслужащие.

С уважением, жительница города".