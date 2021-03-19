На рынке появился молодой чеснок, зелень (лук, укроп). Цены на лук-севок варьируют от 5,5 до 12 рублей в зависимости от сорта и поставщика. Чуть дороже стали лимоны и апельсины, грецкий орех, а цены на помидоры и огурцы немного снизились. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 19 марта.
Овощи
- Свёкла — 1 рубль
- Морковь — 1 рубль
- Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля
- Капуста пекинская — 2,8 рубля
- Помидоры — 4,8 рубля
- Огурцы — 4 рубля
- Лук репчатый — 1 рубль
- Чеснок свежий — 0,6 рубля (за головку), 7,5 рубля (1 кг, урожай прошлого года), 10 рублей (1 кг, урожай этого года)
- Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Бобы — 2 рубля (ведёрко)
- Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)
- Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
- Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Семечки подсолнечника — 2 рубля (1 литр).
Зелень
- Лук свежий — 1,3−1,5 рубля (100 граммов)
- Укроп свежий — 1,3−1,5 рубля (100 граммов).
Рассада, саженцы
- Лук-севок — 5,5−12 рублей
- Роза — 12 рублей (любой сорт)
- Деревья (груши, сливы, черешни, персик) — 25 рублей.
Фрукты, ягоды
- Авокадо — 15 рублей
- Гранат — 6 рублей
- Яблоки — 2,5 рубля; с рук — 1,5 рубля
- Виноград — 5−12 рублей
- Апельсины — 5 рублей
- Мандарины — 4,5 рубля
- Лимоны — 5 рублей
- Бананы — 1 рубль (чуть подмороженные сверху)
- Хурма — 4 рубля
- Грейпфрут — 6 рублей
- Орех грецкий — 10 рублей
- Семечки подсолнечника — 2 рубля (1 литр)
- Фасоль — 1 рубль.
Приправы
- Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)
- Мёд рапсовый — 6 рублей (0,5 литра), мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.
Маринады, соленья
- Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком, — 7 рублей (1 кг)
- Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)
- Капуста суточная — 4 рубля (1 кг)
- Перец маринованный — 15 рублей (1 кг)
- Морковь «По-корейски» — 6 рублей (1 кг)
- Свёкла — 6 рублей (1 кг)
- Чеснок маринованный — 17 рублей (1 кг)
- Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра)
- Грибы маринованные — 4 рубля (0,5 литра).
Рыба
- Сельдь — 4 рубля (1 кг)
- Скумбрия — 5 рублей (1 кг).