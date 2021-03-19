На рынке появился молодой чеснок, зелень (лук, укроп). Цены на лук-севок варьируют от 5,5 до 12 рублей в зависимости от сорта и поставщика. Чуть дороже стали лимоны и апельсины, грецкий орех, а цены на помидоры и огурцы немного снизились. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 19 марта.

Овощи

  • Свёкла — 1 рубль
  • Морковь — 1 рубль
  • Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля
  • Капуста пекинская — 2,8 рубля
  • Помидоры — 4,8 рубля
  • Огурцы — 4 рубля
  • Лук репчатый — 1 рубль
  • Чеснок свежий — 0,6 рубля (за головку), 7,5 рубля (1 кг, урожай прошлого года), 10 рублей (1 кг, урожай этого года)
  • Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Бобы — 2 рубля (ведёрко)
  • Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)
  • Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
  • Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Семечки подсолнечника — 2 рубля (1 литр).

Зелень

  • Лук свежий — 1,3−1,5 рубля (100 граммов)
  • Укроп свежий — 1,3−1,5 рубля (100 граммов).

Рассада, саженцы

  • Лук-севок — 5,5−12 рублей
  • Роза — 12 рублей (любой сорт)
  • Деревья (груши, сливы, черешни, персик) — 25 рублей.

Фрукты, ягоды

  • Авокадо — 15 рублей
  • Гранат — 6 рублей
  • Яблоки — 2,5 рубля; с рук — 1,5 рубля
  • Виноград — 5−12 рублей
  • Апельсины — 5 рублей
  • Мандарины — 4,5 рубля
  • Лимоны — 5 рублей
  • Бананы — 1 рубль (чуть подмороженные сверху)
  • Хурма — 4 рубля
  • Грейпфрут — 6 рублей
  • Орех грецкий — 10 рублей
  • Семечки подсолнечника — 2 рубля (1 литр)
  • Фасоль — 1 рубль.

Приправы

  • Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)
  • Мёд рапсовый — 6 рублей (0,5 литра), мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.

Маринады, соленья

  • Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком, — 7 рублей (1 кг)
  • Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)
  • Капуста суточная — 4 рубля (1 кг)
  • Перец маринованный — 15 рублей (1 кг)
  • Морковь «По-корейски» — 6 рублей (1 кг)
  • Свёкла — 6 рублей (1 кг)
  • Чеснок маринованный — 17 рублей (1 кг)
  • Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра)
  • Грибы маринованные — 4 рубля (0,5 литра).

Рыба

  • Сельдь — 4 рубля (1 кг)
  • Скумбрия — 5 рублей (1 кг).