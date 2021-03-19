Теперь не только милиционеры. Кто может составить на вас административный протокол и за что

На Национальном правовом интернет-портале опубликовано решение исполкома Слуцкого района «О наделении полномочиями», согласно которому изменён перечень чиновников, имеющих право составлять административные протоколы. Аналогичный документ подписан и в Солигорском райисполкоме. «Лидер-Пресс» выбрал несколько интересных, на их взгляд, статей из обновлённого КоАП.

Кто оштрафует за курение в запрещённых местах?

Начальники, заместители начальников и другие работники отделов торговли, идеологии, труда, образования, архитектуры, ЖКХ, сельского хозяйства, спорта и туризма. Наказание по статье 19.9 — штраф до четырёх базовых величин.

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Проведение опросов общественного мнения

Наказать за вмешательство в выражении мнения по статье 10.6 могут начальник и другие работники идеологического отдела райисполкома. Максимальная «санкция» — штраф до двадцати базовых величин.

Штраф — от 20 до 200 базовых по статье 10.21 («Незаконное проведение опросов общественного мнения»).

Животные и административные аресты

Недавно в уголовный и административный кодексы внесли ряд поправок по части ответственности за жестокое обращение с животными. Составить же административный протокол могут не только правоохранители, но и начальник, заместитель и главные специалисты ЖКХ и некоторые работники сферы сельского хозяйства. Наказание по статье 16.29 — штраф от 10 базовых и до административного ареста.