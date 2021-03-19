Если вам кажется, что взламывают вашу страницу в Instagram, просто перестаньте заниматься «накрутками»

Уже несколько дней жители Слуцка говорят, что испытывают проблемы со входом в свой аккаунт в Instagram. А этой соцсетью более-менее регулярно пользуются ни много ни мало, а с пару десятков тысяч случчан. Иные из-за своей незрелости громко заявляют, что их пытаются взломать.

Но не пугайтесь — вы не особенные. Ошибка со входом массовая по всему Instagram. Потому сегодня главный совет специалистов — выключить «серые сервисы». Имеются в виду те, которые обычно используются или для накрутки аудитории, или просто неофициальные Direct-сервисы, приложения для расширенного анализа аудитории, или, например, для отложенного постинга.

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Выключите такие сервисы как можно скорее, потому что есть вероятность вообще быть заблокированным.

Кстати, подобные проблемы со входом в аккаунт наблюдаются и в WhatsApp (который, как и Instagram, принадлежит Facebook). Причина пока неизвестна.