«Для разгона демонстрантов применялись водяные пушки, дубинки, собаки». Беларусь озабочена жёсткими действиями полиции в Европе

Беларусь озабочена непропорционально жёсткими действиями полиции в странах ЕС и Великобритании. Об этом представитель белорусской делегации при ОБСЕ заявил 18 марта на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Как отметил представитель белорусской делегации на заседании в Вене, Беларусь на протяжении последних месяцев находится «под пристальным и даже гипертрофированным вниманием ряда государств — участников ОБСЕ». При этом организация закрывает глаза на происходящее в Европе, пишет TUT.BY.

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— Мы озабочены жёсткими действиями полиции Лондона 13 марта во время акции в Клэпхеме на юго-западе британской столицы в память об убитой Саре Эверард. На распространённых в соцсетях кадрах видно, как правоохранители применили силу для задержания нескольких участниц. Они заламывали мирным и безоружным женщинам руки, чтобы надеть наручники. При этом глава лондонской полиции заявляет, что ее подчиненные действовали в полном соответствии с законом. Слышат ли в ОБСЕ волну возмущения, которая растет в Великобритании по этому сюжету!?!

Представитель Беларуси также упомянул «непропорциональное применение силы» в Нидерландах, где полиция разогнала мирную демонстрацию противников коронавирусных ограничений, при этом 20 человек были арестованы.

— В очередной раз для разгона демонстрантов, в том числе не проявлявших агрессии, применялись водяные пушки, дубинки, собаки. Одного демонстранта атаковала собака, когда он уже лежал на земле и был беззащитен. Особое возмущение в социальных медиа вызвала видеозапись, на которой сотрудник полиции в гражданской форме толкает женщину на полицейский фургон и избивает её.

Ещё один пример, отметил белорусский дипломат, «применение полицией газа, избыточной физической силы и массовые задержания людей» на акциях в соседней Польше.

— В заключение хотели бы отметить, что нашим выступлением мы отнюдь не пытаемся отвлечь внимание от актуальных проблем в своей стране. Мы над ними системно работаем, о чём постоянно информируем наших коллег в ОБСЕ в ответ на их критику. Рассчитываем на взаимность, — подчеркнул представитель Беларуси.

Напомним, накануне в интервью швейцарской телерадиокомпании Radio Télévision Suisse Юрий Амбразевич, постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, заявил, что «нет никаких доказательств, позволяющих квалифицировать применение силы со стороны органов правопорядка» в Беларуси «как чрезмерное и неправомерное».

Владимир Макей, глава белорусского МИД, также заявлял, что у международных институтов «нет причин для эксклюзивного внимания к Беларуси по теме прав человека, кроме как исключительно с целью политического давления на законное правительство».

Как ранее сообщали правозащитники, по официальным данным, в Следственный комитет Беларуси поступило более 1800 жалоб от граждан на пытки и незаконное применение физического насилия со стороны правоохранителей. По этим фактам не было возбуждено ни одного уголовного дела.