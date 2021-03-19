В США у привитой от COVID-19 женщины родился ребёнок с антителами к вирусу

Ребёнок с антителами к коронавирусу родился в американском штате Флорида от матери, которая получила первую дозу вакцины от инфекции. Об этом со ссылкой на телеканал WPBF пишет «Газета.RU».

Как уточнили Пол Гилберт и Чада Рудник, педиатры, медработница округа Палм-Бич привилась вакциной Moderna от COVID-19, когда была на 36 неделе беременности. В конце января у неё родилась девочка, врачи сразу взяли у неё анализ крови.

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По словам Гилберта, у ребёнка проверили пуповину, чтобы понять, передаются ли антитела от матери младенцу, как это бывает с другими вакцинами, которые вводятся при беременности. У ребёнка выявили антитела.

Врачи подчеркнули, что это первое в мире сообщение о рождении ребёнка с антителами после вакцинации.