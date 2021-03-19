Кто и почему читает «Кур`ер». Иветта Картель, жительница Слуцка
В газете «Кур’ер» всегда можно узнать, что происходит в родном Слуцке и его окрестностях, о проблемах, которые волнуют людей. Много полезной и интересной информации: реклама товаров и услуг, вакансии. Хочется пожелать «Кур’еру» и его сотрудникам процветания. Фото: Александра Шагойко