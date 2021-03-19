«Как же без бурёнки-то?» 86-летняя жительница Стародорожского района держит бурёнку и сдаёт молоко

«Без коровки что за жизнь?!» — искренне недоумевает Мария Жуковец из Шапчиц. Свои 86 лет от роду она не считает препятствием для того, чтобы держать на подворье бурёнку.

Для бабушки коровка — не необходимость, а скорее многолетняя привычка, семейная традиция, отказаться от которой — словно лишиться чего-то очень важного и жизнеутверждающего. Заботы о ней придают силы и энергию.

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— Так вы с города? — интересуется Мария Петровна. Несмотря на почтенный возраст, она очень подвижная и любознательная. — Ну, так и коровки у вас своей нет? И у мамы не было? Э-э-э…

В голосе звучат нотки разочарования. Очевидно, ей, коренной деревенской жительнице и бывшей труженице местного хозяйства, не понять, как семья может обходиться без рогатой кормилицы.

— В прошлом году беда случилась — осталась я без коровы. Ладно, думаю, переживу. День, второй прошёл… Скучно стало — не передать словами.

Дочь Людмила, которая живёт в этой же деревне, не смогла смотреть на мамину тоску. Сама договорилась купить в местном хозяйстве тёлочку. И Мария Петровна опять воспрянула духом, ведь появились хлопоты, которые не дают ей унывать: воды наносить, «гарбузов» да «бураков» нарезать. Правда, подоить корову уже не может. Эту работу утром и вечером делает Людмила. Зимой 10−12 литров свойского молочка каждый день надаивает. Хватает и себе, и местному предпринимателю-молокосборщику ведёрко сдать.

— Как же без бурёнки-то? — удивляется бабушка. — Мои родители тоже коровок держали, чтобы ребятню накормить. Я выросла, замуж вышла, тоже пару коров на подворье было обычным делом. Мои пятеро деток и дня не прожили без свойского молока. Тяжко, помню, бывало: придёшь с фермы, ни рук, ни ног не чувствуешь. Я телятницей долго работала. В то время компьютеры и технику на ферме никто и не понимал, вручную измельчали и раздавали корма. И дома хлопоты ждали. Хорошо, дети помогали: у меня три сына и две дочери. Я ими очень горжусь. Все грамотные, работящие выросли. Подарили мне 7 внуков, 2 правнука подрастают, в гости приезжают. Я всех с удовольствием угощаю деревенскими деликатесами — парным молочком или домашним творожком со сметаной. Таких ни в каких магазинах не купишь!