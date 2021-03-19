15 лет назад белорусы, недовольные результатами выборов, поставили в центре Минска палаточный городок

Пятнадцать лет назад — 19 марта 2006 года — Александр Лукашенко третий раз подряд стал президентом Беларуси. По данным ЦИК, он набрал 82,6% голосов. Несогласные с итогами выборов установили на Октябрьской площади в Минске палаточный городок и три дня жили в нём.

В президентских выборах в 2006 году участвовали четыре политика: Сергей Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии, Александр Козулин, бывший ректор БГУ, Александр Лукашенко и Александр Милинкевич, лидер объединенных демократических сил, бывший вице-мэр Гродно. Наблюдатели от оппозиции заявляли о нарушениях ещё до закрытия избирательных участков 19 марта. В 20.00 избирательные участки закрылись, а Лидия Ермошина, глава ЦИК, отрапортовала, что, по предварительным данным, лидирует Александр Лукашенко и второго тура выборов не понадобится. Через полчаса после закрытия участков Александр Лукашенко с уверенностью заявил, что «революция в Беларуси провалилась».

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— Наш народ самостоятельно сделал свой выбор, убедительно продемонстрировав, кто мы, белорусы, и кто в нашем доме сегодня хозяин, — подчеркнул Лукашенко.

В штабе оппозиционного кандидата Милинкевича озвучили данные своих экзитполов, по которым Лукашенко набрал чуть более 47% голосов избирателей.

Около трёх часов ночи 20 марта Лидия Ермошина озвучила официальные данные: у Лукашенко 82,6% голосов, Милинкевича — 6%, Гайдукевича — 3,5%, у Козулина — 2,3%.

Козулин и Милинкевич мгновенно потребовали перевыборов, Гайдукевич же поспешил поздравить Александра Лукашенко с победой.

Декларация о новых выборах, палатки и послы ЕС на Октябрьской

Ещё до завершения процедуры подсчёта голосов, по разным оценкам, от 9 до 30 тысяч человек вышли на акцию протеста с уверенностью, что выборы фальсифицировали. Собирались люди в центре Минска — на Октябрьской площади. Люди скандировали лозунги: «Жыве Беларусь!», «Ганьба ўладам!», «Свободы и правды!». Собравшиеся приняли декларацию, в которой потребовали проведения повторных выборов.

Днем 20 марта Александр Лукашенко высказался об уличных акциях протеста.

— У нас есть люди, несогласные с политикой президента, они голосовали против. И это не 4−5 тысяч, которые вышли вчера на улицы. По процентам голосовавших их гораздо больше. Я это вижу и признаю. Но это никак не противоречит тем результатам, которые получены на выборах и которые оглашены Центризбиркомом, — сказал Лукашенко.

Тем временем те, кто оставался на Октябрьской площади, стали призывать людей приходить к ним, приносить теплые вещи, чай, а также палатки.

Милиция в протестные акции не вмешивалась до 21 марта, когда МВД официально выступило с заявлением, что всех, кто стоит на площади в Минске, надо привлекать к административной ответственности. Сначала на 10 суток стали забирать тех, кто привозил еду и другой провиант митингующим. По информации правозащитников, всего в ночь на 21 марта при попытке пронести на площадь продукты было задержано более ста человек. К тому моменту на площади было 19 палаток. Вечером 21 марта участники акции протеста на Октябрьской потребовали отставки президента и правительства. Александр Козулин заявил о создании правительства народного доверия, а также предупредил собравшихся о возможных «зачистках площади» ближайшей ночью.

В тот же вечер на Октябрьскую пришли послы стран Евросоюза, чтобы «увидеть все своими глазами». Вскоре митингующим отключили освещение, но люди продолжали оставаться на площади. Ночью белорусская оппозиция объявила о начале Майдана.

Ссора оппозиции и разгон протеста

Утро 22 марта началось с того, что лидеры оппозиции разругались. Штаб Козулина обвинил Милинкевича в срыве договоренностей, касающихся продолжения акции протеста на Октябрьской площади. Козулин призвал демонстрантов организованно покинуть площадь из-за «возросшей к ночи вероятности развития силового сценария со стороны власти». Милинкевич же призывал людей оставаться на площади.

В ночь с 23 на 24 марта, когда на Октябрьской находилось 35 палаток и примерно 500 человек, правоохранительные органы Минска при поддержке спецназа разогнали митинг оппозиции, палаточный городок ликвидировали. Всех несовершеннолетних задержанных отпустили. Остальных участников акции увезли на Окрестина. По данным правозащитников, во время ликвидации палаточного городка в Минске было задержано более трёхсот человек. 25 марта в День Воли акции протеста и задержания продолжились. Как сообщали очевидцы, людей грузили в автозаки, а перед этим их били ногами и дубинками. Задержания происходили даже в магазинах. Например, на втором этаже торгового дома «На Немиге», среди покупателей. В тот день милиция также применяла против участников демонстрации спецсредства. Вместе с демонстрантами был задержан также кандидат в президенты Александр Козулин, который возглавил шествие к ИВС на Окрестина.

«Людям было страшновато»

Александр Милинкевич позже пытался объяснить, почему «белорусский Майдан» провалился. — Часто говорят, что вот тогда люди вышли на площадь и не знали, что делать. Я знаю, что у нас был план, и он был очень простой, близкий к тому, который был реализован на Майдане в Киеве в 2004 году. План был в наращивании потенциала площади. Это когда нет крови, побоев и арестов, а власть вынуждена идти на уступки. Тогда власть пошла бы на уступки, если бы потенциал нашей площади изо дня в день не терялся. Но людям было страшновато, потому что говорили, что каждый, кто выйдет, будет считаться террористом. Нагнетание было сильное. Мы же надеялись на то, что если в первый день нас не разгонят, не побьют, то на следующий день людей выйдет больше. Так было и в Киеве. Сначала там вышло немного, а потом все больше. У нас так не случилось. Уже на второй день у нас пришло меньше людей.

Дело ещё и в том, что я не верю, что по какому-то фокусу или суперталанту лидеров оппозиции вдруг на площадь выйдет очень много людей. Их роль, конечно, серьезная, но не решающая. Решающее — это настроение в обществе. Если общество хочет перемен, тогда на протест выходят миллионы, если нет, выходит мало людей. Но их протесты тоже важны. Тогда в Беларуси не было большинство готово бороться за перемены, и я не знаю, готовы ли люди сегодня. Мне кажется, что многие люди надеялись, что в один день все решится. Мы выйдем, мы победим страх. Так не бывает, чтобы за день такой сильный режим рухнул. Тем более, что тогда экономика Беларуси имела пик своих успехов, — говорил Милинкевич.

После выборов 2006 года и разгона протестующих, традиционно последовали и обещанные санкции в отношении Беларуси — как со стороны Евросоюза, так и со стороны США.