Почти половина — за белорусскоязычное обучение. Результаты опросов на сайте управления по образованию Слуцкого райисполкома

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На сайте управления по образованию Слуцкого райисполкома опубликованы результаты опросов, которые проводятся на самом сайте.

В каждом опросе приняли участие более двухсот человек. Согласно результатам, многие используют белорусский язык в речи и хотели бы, чтобы их дети свободно владели белорусским языком.

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Результаты опросов на сайте управления по образованию (скриншоты)

Такими результаты опросов были по состоянию на 15.00 четверга, 18 марта.

Почти половина - за белорусскоязычное обучение. Результаты опросов на сайте Управления по образованию Слуцкого райисполкома
Больше половины опрошенных (149 человек) понимают белорусский язык, но не используют в разговорной речи. Ещё 100 человек используют белорусский язык в речи. Не владеет языком всего 21 человек из 270-ти опрошенных
Почти половина - за белорусскоязычное обучение. Результаты опросов на сайте Управления по образованию Слуцкого райисполкома
Проголосовал 261 человек. Из них большинство — 170 человек — хотели бы, чтобы их дети свободно говорили по-белорусски. Около четверти опрошенных не хотели бы этого
Почти половина - за белорусскоязычное обучение. Результаты опросов на сайте Управления по образованию Слуцкого райисполкома
Больше половины опрошенных — 100 человек — не хотели бы, чтобы их ребёнок посещал группу с белорусским языком обучения. Однако 100 человек хотели бы этого
Почти половина - за белорусскоязычное обучение. Результаты опросов на сайте Управления по образованию Слуцкого райисполкома
В этом опросе голоса разделились практически пополам. Половина опрошенных отрицательно смотрит на то, чтобы учебные предметы велись по-белорусски, а половина — положительно
Почти половина - за белорусскоязычное обучение. Результаты опросов на сайте Управления по образованию Слуцкого райисполкома
Больше половины участников опроса положительно относятся к преподаванию истории Беларуси на белорусском языке