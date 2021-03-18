Почти половина - за белорусскоязычное обучение. Результаты опросов на сайте Управления по образованию Слуцкого райисполкома

На сайте управления по образованию Слуцкого райисполкома опубликованы результаты опросов, которые проводятся на самом сайте.

В каждом опросе приняли участие более двухсот человек. Согласно результатам, многие используют белорусский язык в речи и хотели бы, чтобы их дети свободно владели белорусским языком.

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Результаты опросов на сайте управления по образованию (скриншоты)

Такими результаты опросов были по состоянию на 15.00 четверга, 18 марта.