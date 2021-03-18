Беларусь стала страной с самой низкой минимальной зарплатой в Европе. Значит ли это, что мы беднее остальных

В этом году Беларусь оказалась страной с самой низкой минимальной зарплатой в Европе. С 1 января работающим на полную ставку не могут платить меньше 400 рублей в месяц до уплаты налогов. При этом Молдова, ближайшая к нам страна по уровню «минималки», обгоняет нас на 32 рубля в пересчёте. Можно ли из этого сделать вывод, что Беларусь беднее остальных европейских стран? На этот вопрос для TUT. BY ответила Катерина Борнукова, экономист.

С 1 января 2021 года в Беларуси повысилась минимальная зарплата. Теперь она составляет 400 рублей. С учётом того, что в ноябре «минималка» уже была проиндексирована до 388 рублей 42 копеек, прибавка составила 11 рублей 58 копеек. Тем, кто работает на полную ставку, наниматель не вправе платить меньше этой суммы.

Европейские страны, которые в этом году находятся ближе всего к нам по уровню минимальной зарплаты:

Реклама

Молдова — 432 бел. руб.

Россия — 455 бел. руб.

Украина — 562 бел. руб.

Албания — 753 бел. руб.

В десятку стран с самой низкой минимальной зарплатой в Европе входят только две страны — члена Евросоюза. Это Болгария (650 левов, или 1027 рублей) и Венгрия (167 400 форинтов, или 1413 рублей).

Катерина Борнукова подчёркивает, что судить об уровне бедности в стране по размеру минимальной зарплаты не стоит.

— Она отражает не столько бедность, сколько уровень минимальной защиты, который государство готово обеспечить работникам. Основной смысл минимальной зарплаты в том, что работники были защищены и обеспечены неким уровнем заработка даже в тех ситуациях, когда они по каким-либо причинам оказываются не в полноценной рыночной конкуренции. Например, если их работодатель на рынке труда является монополистом — скажем, единственным крупным предприятием в маленьком городе, — объясняет Катерина Борнукова. — В Беларуси дополнительный смысл минимальной зарплаты в том, что многие предприятия у нас государственные, и когда они устанавливают зарплаты, они ориентируются не на рыночные механизмы.

Также эксперт обращает внимание на то, что, сравнивая минимальные зарплаты, мы не знаем, сколько людей в стране их на самом деле получает.

— Допустим, у нас минимальная зарплата ниже, чем в Украине, но если в Украине «минималку» получают, условно говоря, 30% работающих, а у нас — 5%, то сложно сравнить, где хуже, а где лучше. Также в Украине повышение минимальной зарплаты было во многом связано с тем, что там очень развита теневая экономика. Многие официально трудоустроены на минимальную зарплату, а на самом деле получают больше, но в конверте. Отчасти минимальную зарплату повысили для того, чтобы минимизировать этот теневой рынок. И не стоит забывать о том, что у людей могут быть другие источники дохода помимо зарплаты. Поэтому напрямую сравнивать страны по уровню минимальной зарплаты не совсем правильно, для этого есть различные международные критерии. Тут мы пока не выглядим хуже других стран. Но тот факт, что минимальная зарплата у нас самая низкая, показывает, что работники у нас защищены чуть меньше, чем в других странах, — констатирует Катерина Борнукова.