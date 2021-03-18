«Ребята в камере ему помогли подготовиться. На церемонии Святослав был в джинсах, пиджаке и туфлях». Брестчанка расписалась в СИЗО с заключённым

16 марта в СИЗО-7 города Бреста состоялась свадебная церемония заключённого под стражу Святослава Герасимука и его невесты Татьяны, сообщает телеграм-канал «Вясна.Брэст».

Святослав с Татьяной вместе уже 5 лет. 22 декабря его задержали за массовые беспорядки в августе и отправили в СИЗО.

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В январе в одном из своих писем Святослав сделал Татьяне предложение. Они долго не могли определиться, где расписаться — в СИЗО или уже после суда в колонии. В итоге решили заключить брак сейчас.

— Мы не виделись 3 месяца, поэтому этот день для меня был более чем особенный. Всё это время я видела Святослава лишь во снах. До последнего момента не могла поверить, что вот-вот встречусь с ним вживую, — рассказала Татьяна.

За неделю до назначенной даты невеста написала заключённому о планируемой церемонии в письме.

— Ребята в камере ему помогли подготовиться. На церемонии Святослав был в джинсах, пиджаке и туфлях. К слову, я никогда до этого момента не видела его в одежде делового стиля.

Сначала Татьяну вместе с работницей ЗАГСа привели в маленькую комнату, стены которой были увешаны иконами. Таня очень волновалась, и женщина, проводившая церемонию, всячески её успокаивала.

— Как только Святослава привели, мы обняли друг друга. У меня сразу покатились слёзы, но он попросил не плакать. Очень сложно было сдержать эмоции, но мне удалось. С того момента счёт времени я потеряла, — вспоминает Татьяна.

Работница ЗАГСа зачитала речь. Жених и невеста всё это время стояли, держась за руки. Им разрешили обменяться кольцами, объявили мужем и женой. Завершилась церемония в СИЗО поцелуем:

— Перед тем как его увели, мы ещё раз смогли обнять друг друга. Весь процесс занял минут 10. Но эти 10 минут впервые за 3 месяца дали мне возможность почувствовать себя счастливой.

Когда Таня вышла из СИЗО, её уже встречали друзья с цветами.

— В этот момент эмоции сдерживать я больше не могла. Однозначно могу сказать: несмотря на обстоятельства и место церемонии, этот день стал одним из лучших дней в моей жизни.

Со слов брестчанки, Святослав Герасимук, несмотря ни на что, держится в СИЗО на позитиве.

— Он по-прежнему верит в лучшее и знает, что, какой бы срок ему ни дали, в итоге всё будет хорошо.