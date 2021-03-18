«Если выйдут, всё, что было, мы с большим удовольствием повторим». В МВД тренировались разгонять протестные акции

Внутренние войска совместно с другими подразделениями МВД провели плановые учения и отработали противодействие массовым беспорядкам. Об этом сообщили в новостной программе на СТВ, пишет TUT.BY.

Офицеры и солдаты тренировались пресекать нарушения как на широких улицах, так и во дворах. Также отработали применение специальных средств. «По итогам поставленные задачи были выполнены личным составом на отлично. Силовики продемонстрировали, что любые незаконные массовые мероприятия закончатся, даже не начавшись», — прозвучало в сюжете.

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Комментируя учения, Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси — командующий Внутренними войсками, заявил, что «протестное движение практически сошло на нет», «настоящий народ Республики Беларусь — трудовой, его не поддерживает», поэтому массовая акция не сработает. К тому же милиция будет работать на упреждение. «Но если они и выйдут где-то, скажем так, какими-то своими десятками, правоохранители готовы, правоохранители знают, кто они такие, нам не надо время разбираться, что это за явление. Это абсолютные враги нашего государства, нашего устройства, и мы с ними очень быстро разберёмся. Будем даже стараться работать где-то на превентивное задержание, для того чтобы и этих попыток не было. А если выйдут, всё, что было, мы с большим удовольствием повторим», — заявил Карпенков.