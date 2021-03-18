Ищем дом и заботливых хозяев. Люди, отзовитесь

Газета «Кур'ер» продолжает цикл публикаций про животных, которые ищут дом и хозяев. Если вы мечтали о питомце — самое время его приобрести.

Реклама

Кошечка Бетти. Около 6 месяцев. К лотку приучена. Здорова, от паразитов обработана. Поможем со стерилизацией. Отдаём в квартиру или дом, без «самовыгула». Звоните: (8029) 667 57 81.

Кошка Анфиса. Около 4 месяцев, лоток знает, видно, что домашняя, но в лютый мороз оказалась на улице. Доставим по Минской области. Поможем со стерилизацией. Звоните: (8029) 935 84 65.

Щенок-девочка в доб­рые руки. Возраст — около 2 месяцев. Звоните: (8029) 749 90 42.

Щенки-девочки в доб­рые руки. Возраст — около 2 месяцев. Звоните: (8029) 749 90 42.