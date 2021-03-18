Изготовление индивидуальной каппы для зубов при бруксизме

Назначение каппы при бруксизме — защита зубов и протезов от разрушения. Смотрите советы стоматолога-ортопеда. Узнайте больше, как хранить и ухаживать за стоматологической каппой.

Почему при бруксизме нельзя обойтись без каппы для зубов

Многие стоматологии Минска предлагают изготовление каппы для зубов пациентам, страдающим бруксизмом (зубным скрежетом). Какие проблемы решает защитная накладка? Что лучше: универсальная или индивидуальная каппа? В этих вопросах поможет разобраться врач М. В. Бобков — основатель клиники «Семейный стоматолог».

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Михаил Валерьевич в профессии более 20 лет, участвовал в разработке действующих протоколов ведения больных в ортопедической стоматологии.

Чем поможет каппа при бруксизме

Периодические эпизоды скрипа зубов возникают обычно ночью и не контролируются. Жевательные мышцы при бруксизме непроизвольно сокращаются, возрастает давление на нижнечелюстной сустав. Стираются зубы, разрушаются околозубные связки, возникает боль в висках и ушах, щелчки в челюсти. Причиной зубного скрежета может стать напряжённый образ жизни, неправильный прикус, стрессы, частичная адентия (отсутствие зубов), остеохондроз шейного отдела. Поэтому нужна комплексная терапия, лечат бруксизм стоматолог, психолог, невролог и другие специалисты.

Каппа не устраняет причину спазма мышц, а снижает нагрузку на челюсть, препятствует трению, нивелирует избыточное давление на суставную головку, в результате предотвращает:

Поломку мостовидных протезов, сколов керамики на коронке.

Снижение прикуса из-за патологического стирания зубов.

Повреждение слизистой (прикусывание языка, щёк).

Перегрузку и разрушение околозубных связок.

Образование клиновидных дефектов.

Истирание, трещины, сколы эмали.

Смещение и расшатывание зубов.

Артроз челюстного сустава.

Пациентам, у которых из-за частых приступов зубного скрежета нарушен сон, накладка на зубы после первого применения даёт возможность нормально выспаться, проснуться без головной боли, шума в ушах, онемения челюсти.

Изготовление индивидуальных капп

У каждого человека форма зубной дуги, размеры и положение зубов отличаются как отпечатки пальцев. Накладка, сделанная по унифицированному образцу без учёта строения челюсти, не всегда плотно прилегает, причиняет неудобства, спадает. В стоматологической клинике каппы от бруксизма делают по слепку челюсти на термоформовочном аппарате. Срок изготовления зависит от загруженности техника, занимает 5−10 дней. Чтобы убедиться в точности посадки, стоматолог примеряет накладку пациенту, при необходимости вносит исправления.

За счёт полного соответствия выемок рельефу зубов силиконовая каппа не спадает во время сна, не повреждает эмаль и слизистую, легко надевается и снимается, не завышает прикус. Привыкание проходит быстро, через пару ночей дискомфорт не ощущается. Стоматологический силикон не вызывает аллергии, неприятного привкуса во рту, выдерживает сильное трение между челюстями.

Как ухаживать за каппой: рекомендации стоматолога-ортопеда М. В. Бобкова:

Чтобы накладка не повредилась, не стала очагом распространения бактерий:

Используйте для очищения тёплую воду (горячая может привести к деформации), мягкую щётку, гель для мытья посуды, зубную пасту или мыло.

Раз в неделю для глубокой очистки, антибактериальной обработки применяйте таблетки «Корега».

Храните в футляре с отверстиями для просушивания, не оставляйте на солнце, не сушите горячим феном.

Срок службы стоматологической каппы при скрипе зубами зависит от силы сжимания и трения челюстей, частоты эпизодов бруксизма. При появлении трещин, изнашивании материала, деформации замените накладку.

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