«Это вызов для национальной безопасности». Белорусам пообещали ответственность за фейки

В Беларуси планируют ввести дополнительную ответственность для авторов так называемых фейков. Об этом сообщил Александр Рахманов, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси, пишет БелТА.

Александр Рахманов отметил, что подобные новации появились в законодательстве других стран. Он подчеркнул актуальность проблемы распространения недостоверной информации под видом проверенной.

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«Конечно же, в национальном законодательстве появится дополнительная ответственность для тех людей, которые занимаются распространением лживой, недостоверной информации, тем более выдавая её в качестве достоверной, проверенной и точной. По различным направлениям нашей жизни. Это и развитие страны, и военно-техническое состояние, состояние рисков и вызовов для национальной безопасности. Это и положение дел в области здравоохранения и так далее», — пояснил он.