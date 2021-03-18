Власти хотят расширить список причин, по которым могут привлечь к уголовной ответственности

В Беларуси хотят расширить список причин, по которым могут привлечь к уголовной ответственности. К примеру, в него хотят включить уклонение от уплаты взносов в ФСЗН. Сейчас за это предусмотрена административная ответственность, которую пересмотрели с 1 марта с обновлением КоАП. Проблема с задолженностью в фонд по-прежнему актуальна, из-за этого некоторые работники могут потерять часть стажа и пенсии. О том, какие новшества по уголовным правонарушениям могут ввести, разбирался TUT. BY вместе с адвокатом Анастасией Корчагиной и юристом Маргаритой Полудеткиной адвокатского бюро «РЕВЕРА».

Специалисты «РЕВЕРА» поясняют, что сейчас в Уголовном кодексе есть лишь одна статья, на основании которой возбуждаются уголовные дела по налоговым правонарушениям — статья 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). В этой статье есть две альтернативные формы уклонения от уплаты сумм налогов и сборов:

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сокрытие налоговой базы — умышленное невнесение в налоговую декларацию (расчет) фактических данных (сведений) о наличии объекта налогообложения и налоговой базы как определенной характеристики этого объекта либо непредставление налоговой декларации (расчета) вообще;

— умышленное невнесение в налоговую декларацию (расчет) фактических данных (сведений) о наличии объекта налогообложения и налоговой базы как определенной характеристики этого объекта либо непредставление налоговой декларации (расчета) вообще; умышленное занижение налоговой базы — характеристика объекта налогообложения — стоимостная, физическая или иная, то есть налоговая база, искажается плательщиком: в налоговую декларацию (расчет) вносятся сведения, не соответствующие действительности, которые корректируют налоговую базу в сторону ее уменьшения.

Что хотят изменить

Власти рассматривает возможность внесение в УК следующих изменений:

изложение статьи 243 в новой редакции: «Уклонение физического лица от уплаты сумм налогов, сборов и страховых взносов»;

введение в УК статью 243−1 «Уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате организацией»;

введение в УК статью 243−2 «Налоговое мошенничество».

Первые два возможных изменения касаются взносов в ФСЗН. Специалисты адвокатского бюро «РЕВЕРА» уточняют, что в статье 243 УК может появиться термин «физическое лицо», а уклонение от уплаты сумм налогов и сборов планируется дополнить страховыми взносами. «То есть при такой редакции статьи к уголовной ответственности могут привлекать индивидуальных предпринимателей и не являющихся индивидуальными предпринимателями лиц, которые обязаны исчислять и уплачивать налоги, сборы и (или) обязательные страховые взносы в бюджет ФСЗН», — уточняют юристы.

В статью 243−1 могут ввести уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных обязательных платежей в бюджет ФСЗН, подлежащих уплате организацией. Должностное лицо юрлица сможет попасть под уголовное преследование в случае:

непредставления налоговой декларации, иных документов, сведений;

включения в налоговую декларацию/иные документы заведомо ложных сведений;

представления заведомо ложных сведений иным способом.

Как по возможным изменениям в статью 243, так и в статью 243−1 по взносам в ФСЗН размер ущерба хотят рассчитывать по такой схеме:

— При уклонении от предоставления предусмотренных законодательством документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, сборов, размер ущерба предлагается определять на основании сведений о движении денежных средств по счетам в банках, небанковских кредитно-финансовых организаций и (или) сведений, полученных от государственных органов, юридических или физических лиц в установленном Совмином порядке, — уточняют в «РЕВЕРА».

Еще одно изменение могут ввести в статью 243−2 УК. Так, налоговым мошенничеством предлагается считать предоставление документов/сведений, содержащих заведомо ложные сведения для необоснованного возврата сумм налогов и/или сборов либо уменьшения подлежащих уплате сумм налогов, сборов, повлекшие ущерб в крупном или особо крупном размере.

— Например, таковыми могут стать противоправные действия, связанные с незаконным возмещением из бюджета НДС путем обмана или злоупотребления доверием должностных лиц налоговых органов, — поясняют в «РЕВЕРА». — Законодатель предлагает внести в УК норму, по которой физическое лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное указанными статьями (ст. 243, 243−1, 243−2), будет освобождаться от уголовной ответственности, если оно полностью погасило ущерб и уплатило сумму соответствующих пеней.

Как хотят изменить суммы ущерба по разным статьям УК

Статья 243 УК Статья 243−1 УК Статья 243−2 УК Крупный размер ущерба 3 000 БВ 4 000 БВ 2 000 БВ Особо крупный размер ущерба 4 500 БВ 5 500 БВ 3 500 БВ

При этом есть еще один нюанс: при повторном совершении данного преступления для освобождения от уголовной ответственности по процедуре ст. 88−1 УК (Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем) придется дополнительно уплатить уголовно-правовую компенсацию (так называемую кратность), размер которой со вступлением в силу новой редакции Уголовного кодекса является фиксированным и составляет 100% суммы дохода, полученного преступным путем.