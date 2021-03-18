От врачей до подсобных рабочих: в Минтруда назвали самые дефицитные профессии

Минтруда составило список профессий, по которым в общереспубликанском банке вакансий на 1 марта было больше всего предложений от нанимателей.
Как и в 2020 году, в городах больше всего не хватает врачей и медсестёр. Для них в общереспубликанском банке вакансий, по данным Минтруда, было 2161 и 2150 предложений от нанимателей.
В дефиците в городах:
- водители автомобилей — 1917 вакансий;
- продавцы — 1382 вакансии;
- швеи — 1342 вакансии;
- уборщики помещений — 1112 вакансий;
- повара — 1020 вакансий;
- санитарки — 835 вакансий;
- контролёры-кассиры — 827 вакансий;
- инженеры — 471 вакансия;
- фельдшеры-лаборанты — 317 вакансий;
- директора — 306 вакансий.
В сельской местности:
- трактористов — 1306 вакансий;
- водителей автомобилей — 840 вакансий;
- операторов машинного доения — 807 вакансий;
- животноводов — 574 вакансии;
- ветврачей — 422 вакансии;
- санитарок — 396 вакансий;
- подсобных рабочих — 289 вакансий.
На 18 марта в общереспубликанском банке вакансий значится 76,3 тысячи предложений от нанимателей. В Минтруда сообщают, что около 60% предложений от нанимателей — по рабочим специальностям.
При этом порядка 30,4 тысячи вакансий — с зарплатой до 500 рублей. При этом нужно учитывать, что зачастую в вакансии указывают сумму до уплаты налогов (то есть на руки будет меньше). Среди предложений нанимателей, которые размещены в банке, есть также на неполную занятость.
Как пишет TUT. BY, к актуальности информации, которая размещена в общереспубликанском банке вакансий, возникает немало вопросов. В нём хватает предложений от нанимателей, которые разместили в предыдущие годы, начиная с 2016-го. Эти предложения могли потерять актуальность (хотя и были массово обновлены 16 октября прошлого года).