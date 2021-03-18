От врачей до подсобных рабочих: в Минтруда назвали самые дефицитные профессии

Минтруда составило список профессий, по которым в общереспубликанском банке вакансий на 1 марта было больше всего предложений от нанимателей.

Как и в 2020 году, в городах больше всего не хватает врачей и медсестёр. Для них в общереспубликанском банке вакансий, по данным Минтруда, было 2161 и 2150 предложений от нанимателей.

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В дефиците в городах:

водители автомобилей — 1917 вакансий;

— 1917 вакансий; продавцы — 1382 вакансии;

— 1382 вакансии; швеи — 1342 вакансии;

— 1342 вакансии; уборщики помещений — 1112 вакансий;

— 1112 вакансий; повара — 1020 вакансий;

— 1020 вакансий; санитарки — 835 вакансий;

— 835 вакансий; контролёры-кассиры — 827 вакансий;

— 827 вакансий; инженеры — 471 вакансия;

471 вакансия; фельдшеры-лаборанты — 317 вакансий;

— 317 вакансий; директора — 306 вакансий.

В сельской местности:

трактористов — 1306 вакансий;

— 1306 вакансий; водителей автомобилей — 840 вакансий;

— 840 вакансий; операторов машинного доения — 807 вакансий;

— 807 вакансий; животноводов — 574 вакансии;

— 574 вакансии; ветврачей — 422 вакансии;

— 422 вакансии; санитарок — 396 вакансий;

— 396 вакансий; подсобных рабочих — 289 вакансий.

На 18 марта в общереспубликанском банке вакансий значится 76,3 тысячи предложений от нанимателей. В Минтруда сообщают, что около 60% предложений от нанимателей — по рабочим специальностям.

При этом порядка 30,4 тысячи вакансий — с зарплатой до 500 рублей. При этом нужно учитывать, что зачастую в вакансии указывают сумму до уплаты налогов (то есть на руки будет меньше). Среди предложений нанимателей, которые размещены в банке, есть также на неполную занятость.

Как пишет TUT. BY, к актуальности информации, которая размещена в общереспубликанском банке вакансий, возникает немало вопросов. В нём хватает предложений от нанимателей, которые разместили в предыдущие годы, начиная с 2016-го. Эти предложения могли потерять актуальность (хотя и были массово обновлены 16 октября прошлого года).