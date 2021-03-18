От врачей до подсобных рабочих: в Минтруда назвали самые дефицитные профессии

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Минтруда составило список профессий, по которым в общереспубликанском банке вакансий на 1 марта было больше всего предложений от нанимателей.

Как и в 2020 году, в городах больше всего не хватает врачей и медсестёр. Для них в общереспубликанском банке вакансий, по данным Минтруда, было 2161 и 2150 предложений от нанимателей.

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В дефиците в городах:

  • водители автомобилей — 1917 вакансий;
  • продавцы — 1382 вакансии;
  • швеи — 1342 вакансии;
  • уборщики помещений — 1112 вакансий;
  • повара — 1020 вакансий;
  • санитарки — 835 вакансий;
  • контролёры-кассиры — 827 вакансий;
  • инженеры — 471 вакансия;
  • фельдшеры-лаборанты — 317 вакансий;
  • директора — 306 вакансий.

В сельской местности:

  • трактористов — 1306 вакансий;
  • водителей автомобилей — 840 вакансий;
  • операторов машинного доения — 807 вакансий;
  • животноводов — 574 вакансии;
  • ветврачей — 422 вакансии;
  • санитарок — 396 вакансий;
  • подсобных рабочих — 289 вакансий.

На 18 марта в общереспубликанском банке вакансий значится 76,3 тысячи предложений от нанимателей. В Минтруда сообщают, что около 60% предложений от нанимателей — по рабочим специальностям.

При этом порядка 30,4 тысячи вакансий — с зарплатой до 500 рублей. При этом нужно учитывать, что зачастую в вакансии указывают сумму до уплаты налогов (то есть на руки будет меньше). Среди предложений нанимателей, которые размещены в банке, есть также на неполную занятость.

Как пишет TUT. BY, к актуальности информации, которая размещена в общереспубликанском банке вакансий, возникает немало вопросов. В нём хватает предложений от нанимателей, которые разместили в предыдущие годы, начиная с 2016-го. Эти предложения могли потерять актуальность (хотя и были массово обновлены 16 октября прошлого года).