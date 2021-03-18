Косой мост в центре Слуцка скоро могут назвать «Дырявым». На нём снова образовался провал (фотофакт)

На пешеходной части Косого моста, со стороны Слуцкого городского Дома культуры, несколько дней назад образовался провал. Это место огородили.

С 2015 года на своих страницах в соцсетях или обращениях в редакцию «Кур'ера» жители Слуцка не раз обращали внимание на состояние моста — разрушающееся покрытие или дыры в нём. О благоустройстве моста было заявлено ещё в 2012 году. Ранее «Кур'ер» писал, что капитальный ремонт моста хотели произвести накануне 900-летнего юбилея Слуцка (2016 год). Но задуманное сделать не удалось. В перечень очерёдности объект вносят каждый год. В 2021-м он снова первый в списке.

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Кстати, в рубрике «Цены, которые вы не знали» «Кур'ер» писал, что весь мост целиком оценивается в сумму $ 130 000. Во сколько обойдётся его капитальный ремонт, на момент публикации неизвестно. Последний раз Косой мост реконструировался 15 лет назад — к «Дажынкам-2005». Точнее, это был косметический ремонт, который не затронул несущие конструкции.

В 2020 году рядом была облагорожена территория вокруг супермаркета «Виталюр», расположенного сразу рядом с мостом. Благоустройство не затронуло пешеходную часть моста со стороны ГДК. И, по отзывам случчан, теперь площадка сетевого магазина и городская территория сильно контрастируют.

СПРАВКА «КУР'ЕРА». Мост на этом месте через реку Бычок появился ещё в XII веке, фактически с основания Слуцка, и является старейшим в городе. Столетиями он был деревянным и только в 1960-х годах предстал перед жителями в железобетонном варианте.