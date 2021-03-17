Внешний долг Беларуси бьёт рекорды. Что грозит бюджетникам и пенсионерам

Валовой внешний долг Беларуси на 1 января 2021 года составил 42,149 млрд долларов, сообщили в Национальном банке. За 2020 год он увеличился на 1,4 млрд долларов. По мнению эксперта, рефинансировать и выплатить предстоящие в этом году платежи по внешним долгам правительства, банков и белорусских компаний в штатном режиме будет тяжело, передаёт TUT.BY.

Совокупный внешний долг Беларуси превысил 42 миллиарда долларов.

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По данным Нацбанка:

на правительство приходится 18,586 миллиарда долларов долга,

приходится 18,586 миллиарда долларов долга, на Национальный банк — 821 миллион долларов,

— 821 миллион долларов, на банки и небанковские финансово-кредитные организации — 5,1 миллиарда долларов,

— 5,1 миллиарда долларов, на субъекты хозяйствования — 15,4 миллиарда долларов.

То есть в среднем на одного жителя Беларуси приходится около $ 4480 внешнего госдолга.

Однако важен не столько размер внешнего долга государства и компаний, сколько потенциал выполнения обязательств по ним.

Беларусь оказалась в такой экономической ситуации, когда, с одной стороны, накопился рекордный внешний долг, а с другой — значительно ухудшился доступ к международным финансовым рынкам. На этом фоне существенно сужаются возможности рефинансирования внешних долговых обязательств резидентов Беларуси, так как становится сложнее привлекать новые иностранные ресурсы.

Это ключевой экономический вызов для Беларуси в 2021 году. По мнению аналитика исследовательской группы BusinessForecast Александра Мухаи, с точки зрения погашения и обслуживания внешних долговых обязательств резидентов Беларуси, этот год будет одним из самых сложных за всю историю независимой Беларуси.

По словам экономиста, предстоящие годовые платежи основного долга и процентов по внешнему долгу сектора госуправления, банков и субъектов хозяйствования могут превысить 17 миллиардов долларов. Такая большая сумма связана в том числе с тем, что в ней учтены платежи, связанные с обслуживанием, и из-за платежей, срок которых не установлен (если кредиторы потребуют их возврата).

В условиях политического кризиса и санкционного давления со стороны западных государств будет крайне сложно рефинансировать и выплатить эти платежи в штатном режиме.

— Если раньше у правительства были валютные платежи по 3−3,5 млрд долларов по валютному государственному долгу и больше половины этой суммы Минфин мог рефинансировать, то сейчас из-за политической ситуации невозможно привлечь новые внешние заимствования на международных финансовых рынках. А график платежей по внешнему долгу государства и других резидентов Беларуси сохраняется напряжённым, — говорит Александр Муха. — В данном случае проблема внешнего долга может затронуть самые широкие слои населения: работников, которые получают выплаты из государственного бюджета, пенсионеров и лиц, которые получают социальные пособия. Потому что в условиях, когда более значительные средства придётся направлять на погашение и обслуживание внешнего долга, возможности правительства по повышению пенсий и зарплат бюджетников существенно сужаются.

В то же время усиливаются риски, связанные с несвоевременным погашением и обслуживанием внешних долговых обязательств резидентов Беларуси. На этом фоне в текущем году можно ожидать роста просроченной внешней задолженности резидентов Беларуси, отмечает эксперт.