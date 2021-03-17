Как в Слуцке проходит вакцинация против COVID-19. И как на неё записаться

В Беларуси уже начали прививать китайской вакциной против COVID-19. «Кур'ер» узнал, как в Слуцке проходит вакцинация, когда у нас ждать препарат из КНР и как можно записаться на прививку от коронавируса.



Сейчас во взрослой поликлинике российской вакциной «Спутник V», которой поступило 580 доз, активно прививают медработников, соцработников и педагогов, рассказал «Кур'еру» Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района.

Ожидается, что вакцина «Спутник V» разойдётся за эту и следующую неполную неделю.

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Китайская вакцина Vero Cell прошла все необходимые испытания. Планируется, что когда она приедет в Слуцк, то пойдёт на вакцинацию в том числе и простых жителей. Для людей эта процедура бесплатна.

Списки тех, кто хочет пройти вакцинацию против коронавируса, будут собирать Слуцкий ЦГиЭ и поликлиника. Когда поступит вакцина, это будет сделано оперативно, сказал Павел Кучко.

Массовая активная вакцинация случчан вакциной «Спутник V», произведённой в Беларуси, планируется в апреле.

Больница уже собирает списки желающих на вакцинацию

Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ, рассказал «Кур'еру», что списки желающих привиться от коронавируса уже формируются — предприятия присылают свои заявки. Это делается для того, чтобы медики моментально начали работу по вакцинации.

На вопрос, как записаться, если решил привиться сам, Олег Лесников ответил, что в этом случае человеку в первую очередь надо пойти на приём к участковому врачу, который должен осмотреть пациента. Потому что у вакцин есть определённые противопоказания.

Что сейчас с заболеваемостью коронавирусом в Слуцке

Павел Кучко рассказал «Кур'еру», что сейчас идёт снижение заболеваемости COVID-19 и количества пневмоний, но стало больше случаев ветрянки и кишечных инфекций.