Саженцы цветов и семена для хорошего урожая, товары для ремонта, весенняя одежда. Новое поступление в универмаге «Слуцк»

В универмаге «Слуцк» поступление товаров для сада и огорода.

Пять сортов лука-севка, саженцы роз, семена луковичных цветов, семена пакетированные овощных и цветочных культур.

В продажу поступила побелка садовая солнцезащитная, лечебная, мел.

В секции «Хозтовары» универмага и секции «Всё для ремонта» магазина № 2 «Дом торговли» новое поступление эмалей «Лидалакокраска». Также в продаже грунтовки, жидкое стекло и другие товары для ремонта.

Секция «Детский мир» универмага предлагает обновлённый ассортимент детских курток и жилеток торговой марки «Артус».

Трикотажные изделия «Марк Формэль», новые модели, вы сможете приобрести в нашей фирменной секции.

А в четверг в секции «Мужская одежда» и «Женская одежда» новое поступление весенних курток и ветровок торговой марки «Киссея».

Приглашаем за покупками!

Реклама

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568