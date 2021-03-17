Пленка укрывная для парников, спанбонд. Очень низкая цена в универмаге «Слуцк»! Сравнивайте и покупайте

В секции «Хозтовары» универмага «Слуцк» в продажу поступила пленка укрывная полиэтиленовая, спанбонд. Цены Вас приятно удивят!
Пленка полиэтиленовая прозрачная
0,120*(1500*2) - Цена за 1 м/п — всего 2 руб. 72 коп.
0,100*(1500*4) - Цена за 1 м/п — всего 4 руб. 51 коп.
0,150*(1500*2) - Цена за 1 м/п — всего 2 руб. 27 коп.
Пленка полиэтиленовая черная
0,120*(1500*2) — Цена за 1 м/п — всего 2 руб. 81 коп.
Спанбонд черный 3,2 м.
Цена за 1 м/п — всего 2 руб. 20 коп.
Спанбонд белый 3,2 м.
Цена за 1 м/п — всего 2 руб. 27 коп.
В универмаге «Слуцк» выгодно всегда!
Картинки носят иллюстративный характер.
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568