Пленка укрывная для парников, спанбонд. Очень низкая цена в универмаге «Слуцк»! Сравнивайте и покупайте

В секции «Хозтовары» универмага «Слуцк» в продажу поступила пленка укрывная полиэтиленовая, спанбонд. Цены Вас приятно удивят!

Пленка полиэтиленовая прозрачная

0,120*(1500*2) - Цена за 1 м/п — всего 2 руб. 72 коп.

0,100*(1500*4) - Цена за 1 м/п — всего 4 руб. 51 коп.

Реклама

0,150*(1500*2) - Цена за 1 м/п — всего 2 руб. 27 коп.

Пленка полиэтиленовая черная

0,120*(1500*2) — Цена за 1 м/п — всего 2 руб. 81 коп.

Спанбонд черный 3,2 м.

Цена за 1 м/п — всего 2 руб. 20 коп.

Спанбонд белый 3,2 м.

Цена за 1 м/п — всего 2 руб. 27 коп.

В универмаге «Слуцк» выгодно всегда!

Картинки носят иллюстративный характер.

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568