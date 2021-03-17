Распивали спиртное и завязалась драка... Жительница Слуцка напала на мужа с ножом

В понедельник, 8 марта, около 21.00 в Слуцкое РОВД поступило сообщение: жена ударила мужа ножом. Об этом сообщает Следственный комитет.

В квартире жилого дома между 66-летней пенсионеркой и её 67-летним мужем во время распития спиртного завязалась драка, в ходе которой женщина ударила его ножом в грудь. Против неё возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК РБ (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений).

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Зафиксированы следовые картины, изъяты объекты и предметы, которые имеют значение для дела. Для установления характера и локализации телесных повреждений назначены судебно-медицинские экспертизы, производство которых поручено экспертам управления ГКСЭ по Минской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Окончательная оценка действиям женщины будет дана по результатам расследования.