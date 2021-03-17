Военным в Беларуси повысили пенсии. Когда и на сколько

Военным пенсионерам подняли выплаты. Они рассказали TUT. BY, что в феврале выплаты были примерно на 12% больше, чем в январе. Размер денежного довольствия военнослужащих и пенсии военных зависят от базового оклада: если его повышают, то растут и эти выплаты.

— Если сравнивать с гражданскими пенсиями, то у военных она нормально выросла. Мне на 76 рублей подняли, — рассказал TUT. BY лейтенант запаса, у которого пенсия в феврале немногим не дотянула до 700 рублей. — У знакомого майора прибавка составила 106 рублей, а у прапорщика — 58 рублей. Мы общаемся. В последний раз пенсии повышали год назад, тоже в феврале.

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Мужчина говорит, что ещё подрабатывает на пенсии, чтобы «помочь детям и внукам».

Подполковник в отставке рассказал, что в феврале после повышения его пенсия составила около 1150 рублей. По его словам, прибавка была чуть больше 100 рублей.

— Базовый оклад примерно вырос на 12%, — сообщил подполковник в отставке. — Я увольнялся из центрального аппарата, поэтому у меня пенсия повыше. Но нужно понимать, что подполковник с одной и той же выслугой лет может получать разную пенсию, допустим, от 600 рублей до 1200 рублей.

Ещё один подполковник с выслугой 27 лет также сообщил, что в феврале пенсия выросла примерно на 12%.

Ранее с 1 февраля 2020 года базовый оклад военнослужащего повысили до 220 рублей. Вслед за этим выросли и выплаты военным пенсионерам. В феврале этого года базовый оклад, по некоторой информации, повысили ориентировочно на 12%. Рост базового оклада означает не только повышение пенсий военных, но и денежного довольствия военнослужащих.

Пенсионер из МЧС тоже сообщил TUT. BY о повышении в феврале пенсии.

Как рассчитывают пенсии военным

В Минобороны ранее рассказывали, что для исчисления пенсий военных учитывают оклады по штатной или последней занимаемой должности, оклады по воинскому званию, надбавку за выслугу лет, включая выплаты, связанные с индексацией денежного довольствия. Выслуга для получения пенсии должна составить минимум 20 лет.

— Законом установлено, что военнослужащим, имеющим выслугу 20 лет, пенсии назначаются в размере 50%, а уволенным в отставку по возрасту или болезни — 60% соответствующих сумм денежного довольствия. При этом за каждый год выслуги свыше 20 лет — 3% соответствующих сумм денежного довольствия, но всего не более 75% этих сумм, — пояснили в ведомстве.

Сколько денег тратят из госбюджета на пенсии военным

В госбюджете на 2021 год на пенсии военнослужащим (а также начальствующему и рядовому составу) запланировано выделение 1 250,44 миллиона рублей. Для сравнения: на 2020 год была заложена сумма в 1137,6 миллиона рублей, годом ранее — 1 057,2 миллиона рублей.

Почему у военных особые условия по пенсиям

В Минобороны ранее рассказывали, что существующая в нашей стране система пенсионного обеспечения, как и в других государствах, «предусматривает особые условия пенсионного обеспечения для различных профессий с учетом государственных интересов для повышения заинтересованности граждан к занятости той или иной деятельностью».

— Установление особых условий пенсионного обеспечения для граждан, посвятивших военной службе многие годы жизни либо утративших здоровье при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества, основано на положениях Конституции и направлено на обеспечение государственных интересов, — отмечают в ведомстве. В Минобороны добавляют, что «аналогичные подходы содержатся в законодательстве государств, в которых имеются национальные вооруженные силы, в том числе в государствах — участниках СНГ, а также в США, ФРГ, Польше, Китае и других государствах мира».