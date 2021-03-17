Забастовки, голодовки и марш на Минск. О первых шахтёрских протестах в Солигорске: как боролся Леонид Мархотко и его товарищи

Правозащитник Леонид Мархотко, который умер в минувшую субботу, был одним из организаторов первого протестного марша шахтёров. Эти события начались около 29 лет назад. «Кур'ер» вспоминает, как шахтёры 90-х открыто боролись за свои права и завоевали достойную жизнь для своих коллег.

СПРАВКА. В 1991—1994 годах Беларусь была парламентской республикой. Главой государства был Станислав Шушкевич — председатель Верховного Совета. Именно в этот период прошли первые шахтёрские протесты.

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«Каторжный труд»

В начале 90-х горняки Солигорска

в Независимый профсоюз, существующий до сих пор. Одним из организаторов профсоюза был и Леонид Мархотко.

Вот что пишет сайт профсоюза о тех временах:

«В то время на ПО „Беларуськалий“ был очень низким уровень заработной платы, работники горной отрасли за каторжный труд получали на порядок ниже, чем работники других предприятий города. При этом рабочий день шахтёра зачастую превращался в 11-часовой, поскольку не учитывалось время, затрачиваемое на спуск в шахту и доставку до места работ и обратно. К тому же полностью отсутствовало внимание руководства предприятия к проблемам шахтёров, в том числе к самой главной — обеспечению безопасности труда. Средний показатель продолжительности жизни солигорских горняков на тот момент составлял 49 лет».

Протесты

Члены профсоюза потребовали у нанимателя достойной зарплаты, социальных гарантий и улучшения условий труда. Они начали забастовки. В марте-апреле 1992 года забастовка шахтёров

длилась

44 дня.

Одновременно шахтёры объявили голодовку, которая длилась 18 дней. В 1992 году члены профсоюза, в том числе Леонид Мархотко, организовали пеший поход в Минск.

23 марта 1993 года рабочие 3-го рудоуправления Александр Довнар и Валерий Шагойко не вышли из шахты на поверхность. Они оставались там 9 суток до 1 апреля. Это была первая в стране подземная забастовка.

Попытки подавить протесты

Власти не шли на уступки безропотно. Так, во время подземной забастовки Довнара и Шагойко в первый же день Довнару позвонил начальник рудника и, по его словам, угрожал ему вызовом ОМОНа. А через газету «Калийщик Солигорска» протестующих «заклеймили несмываемым позором».

«Белхимпрофсоюз» в этом же выпуске газеты написал:

«Каждый здравомыслящий имеет право на самовыражение своих требований и свои методы протеста, но нельзя любое недовольство политической ситуацией выражать через всевозможные акции протеста на производстве, залезая этим в карман каждому работнику.

Мы обращаемся ко всем работникам объединения с призывом проявить мудрость и здравомыслие, не допустить дальнейшего нагнетания обстановки, которая ведёт к развалу предприятия и потере рабочих мест".

Участников акций 1996 и 1998 годов задерживала милиция. Они подвергались наказаниям, выплачивали штрафы.

Несмотря на всё это, ситуация на предприятии менялась.

Победы протестующих

Вот чего добились шахтёры:

Между «Беларуськалием» и шахтёрами было подписано первое в стране тарифное соглашение. Согласно ему минимальная зарплата должна была соответствовать минимальному потребительскому бюджету.

Зарплата на «Беларуськалии» была повышена в 3,4 раза.

В 1993 году был подписан первый коллективный договор с нанимателем.

Рабочее время для шахтёров было сокращено на 1 час.

Отпуск для тех, кто работает под землёй, увеличили до 66 дней.

Протесты горняков продолжались в течение всех 90-х годов и привели ещё к ряду побед. Так, в 1999 году была в 2 раза увеличена шахтёрская пенсия.

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