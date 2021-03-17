В феврале подорожали платные медуслуги. Теперь Минздрав вводит «потолок» на рост цен

По данным Белстата, платные медицинские услуги в январе и феврале подорожали на 3,8%. Во многом это связано с тем, что власти подняли ставки НДС на лекарства и медизделия. Как пишет TUT. BY, именно поэтому медцентры повысили цены на свои услуги. Теперь чиновники вводят «потолок» по росту стоимости платных медуслуг. Об этом написано на сайте Минздрава.

Минздрав сообщает, что для стабилизации цен на платные медуслуги ведомство «поручает принять необходимые меры по недопущению в 2021 году увеличения прироста индекса потребительских цен более 5% (декабрь к декабрю)». Именно на таком уровне чиновники прогнозируют годовую инфляцию по всем товарам и услугам. Но только за два первых месяца года инфляция составила 3,1% к декабрю 2020-го.

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В ведомстве пояснили, по какой схеме можно повышать цены на платные медуслуги.

— Возможность увеличения цен на медицинские услуги может быть рассмотрена на уровне главных управлений по здравоохранению (здравоохранения) облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома с учётом подчинённости и территориальной принадлежности, Министерства здравоохранения (по подчинённым организациям) исключительно в рамках ликвидации (сокращения) убыточности оказываемых услуг.

Также уточнили, кто отвечает за выполнение этого поручения.

— Ответственность за невыполнение вышеуказанных параметров в разрезе регионов и Минска установлена на уровне начальников главных управлений по здравоохранению (здравоохранения) облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

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