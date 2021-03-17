Редактора Hrodna. life судят за материалы телеграм-канала, название которого нельзя назвать

16 марта в Гродно началось рассмотрение административного дела в отношении ООО «Гродно Лайф Медиа» и Алексея Шоты, главного редактора. Редакции грозит штраф до 500 базовых величин (14 500 рублей) и конфискация «предметов и орудий для совершения преступлений», а редактор может быть оштрафован на сумму до 50 базовых величин (1450 рублей). Об этом сообщает портал Hrodna.life.

Поддержать журналистов пришли несколько десятков человек. В зал смогли попасть лишь около десяти.

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Дело рассматривает Наталья Козел, судья.

Свидетель — Вадим Наливайко, сотрудник милиции. В процессе участвует Андрей Пигульский, представитель ОВД.

Алексей Шота просил о том, чтобы дело вернули в РОВД на доработку для устранения неточностей в оформлении документации. Алексей отметил, что не успел ознакомиться с делом — его пригласили в суд только накануне. По его словам, он не нашёл в новой редакции КоАП статью, которую ему вменяют.

Судья отклонила данное ходатайство.

Тогда Алексей заявил ещё одно. Он попросил перенести заседание, так как не успел заключить договор с адвокатом. Это ходатайство судья удовлетворила.

Заседание перенесли на 19 марта.

Напомним, что 29 января в редакции Hrodna. life провели осмотр, в ходе которого изъяли технику, а также изданные редакцией календари и журналы.