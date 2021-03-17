Необычная вакансия хранителя сусликов появилась в Несвижском районе. Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) призвала всех желающих стать на защиту одного из самых редких грызунов Беларуси.

Крапчатый суслик — вид, занесённый в национальную Красную книгу. Это дневные животные, которые живут колониями на лугах. К сожалению, многие такие места распахиваются. Таким образом в 2013 году была незаконно уничтожена последняя известная учёным колония сусликов в Беларуси. Спустя семь лет после интенсивных поисков специалистам АПБ удалось найти семь новых колоний животных в Несвижском и Копыльском районах.

Реклама

Пять из этих колоний расположены в Несвижском районе, в том числе самая крупная в Беларуси. Большая её часть уже передана под охрану. Законом запрещено уничтожать сусликов, занесённых в Красную книгу, даже на неохраняемых территориях. Но эти колонии нуждаются в ежедневном наблюдении: если колонии вспахать, последние белки в Беларуси могут исчезнуть.

Хранителю сусликов нужно будет ежедневно посещать пять сусличьих колоний и следить за их состоянием. Фото колоний нужно будет отправлять в АПБ, а в случае, если им угрожает распашка или что-то другое (например, складирование навоза, как уже было в прошлом году на колонии в Копыльском районе), сразу же звонить в «Ахову».

Работа будет занимать не более двух часов в сутки. Хранителю сусликов нужно объезжать колонии на велосипеде или автомобиле возле деревень Юшевичи, Затурья, Кагельня и Сейловичи. Заработная плата определяется по результатам собеседования.

До 24 марта необходимо отправить свою короткую автобиографию Александру Винчевскому, директору АПБ, на vintchevski@ptushki.org. В письме надо обязательно написать, почему вы лучше всех подходите для этой работы.