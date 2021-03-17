В Генпрокуратуре рассказали, сколько белорусов попало под «уголовку» за протесты и оскорбления силовиков

Генпрокуратура опубликовала статистику по уголовным делам, связанным с протестами. Как сообщает пресс-служба ведомства, осуждены уже более 400 человек.

К настоящему времени прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 лица, которые связаны с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока, их публичным оскорблением, осквернением надписями чужого имущества, хулиганством, надругательством над государственной символикой. Более 400 лиц уже осуждены.

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В ведомстве говорят, что «оперативное установление граждан» проводится с помощью автоматизированного оборудования и специализированного программного обеспечения.

Генеральная прокуратура ещё раз напомнила о «неизбежности привлечения к ответственности лиц, посягающих на порядок управления и общественную безопасность», и заявила, что «каждый незаконный акт подвергается строгой правовой оценке».