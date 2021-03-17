Деревня, в которой для жизни есть всё (и даже колодец с надписью «вода»)… Как я съездила в Знамя, что в 18-ти км от Слуцка

Бесконечные серые будни, которые мало чем отличаются друг от друга, доводят меня чуть ли не до депрессии. Поэтому стараюсь вырываться из обыденности и уезжаю из города. На этот раз я отправилась в деревню Знамя. Захотелось раздать подарки местным жителям и поближе познакомить их с газетой «Кур`ер». Делать это всегда приятно, ведь взамен получаешь намного больше — положительные эмоции.

Ехать далеко не пришлось. Знамя находится всего-то в 18-ти км от Слуцка.

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Когда-то Знамя носило название Старцевичи и относилось к Середняковскому сельскому совету. Сейчас оно является центром сельского совета, в который входит 25 населённых пунктов.

В Википедии написано, что в старину здесь селились бедняки, некоторые из них ходили просить милостыню. Именно за это их называли нищими или старцами, а место, где они поселились, — Старцевичами.

В деревне есть всё для комфортной жизни: и участковая больница, и библиотека, и несколько магазинов, и ясли-сад, и школа, и почта, и даже отделение Беларусбанка.

Есть и памятник землякам, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Также мне удалось одним глазком взглянуть на Знаменскую среднюю школу. Правда, дальше порога не пустили — шли уроки, да и коронавирус.

Школа основана в 1927 году. В ней есть две мастерские, компьютерный класс, 12 учебных кабинетов, спортивная площадка, стадион и историко-краеведческий музей. Из интересного: в 1960 году в школе был создан духовой оркестр, в этом же году учреждение посетила делегация из Китая, а в 1962-м — польская делегация.

Знамя мне понравилось. Деревня большая, есть где разгуляться. Но при этом вокруг тишина и покой. Природа тут красивая, а люди добрые. Если у вас есть возможность, то обязательно приезжайте сюда.

ПИШИТЕ. Нам интересно знать историю вашей малой родины, общаться с разными людьми, которые там родились и выросли. Если вы хотите рассказать нам про вашу родную деревню (неважно, большая она или маленькая), пишите нам.

Пишите на электронную почту: aliaksandra_shahoika@mail.ru или звоните в редакцию по телефонам: 2 05 05, 2 06 06 (зовите Александру).

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