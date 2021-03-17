Деревня, в которой для жизни есть всё (и даже колодец с надписью «вода»)… Как я съездила в Знамя, что в 18-ти км от Слуцка

Александра Шагойко
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Рубрика «Бюджетные развлечения». Фотопрогулка по деревне Знамя, Слуцк
Фотографии: Александра Шагойко

Бесконечные серые будни, которые мало чем отличаются друг от друга, доводят меня чуть ли не до депрессии. Поэтому стараюсь вырываться из обыденности и уезжаю из города. На этот раз я отправилась в деревню Знамя. Захотелось раздать подарки местным жителям и поближе познакомить их с газетой «Кур`ер». Делать это всегда приятно, ведь взамен получаешь намного больше — положительные эмоции.

Ехать далеко не пришлось. Знамя находится всего-то в 18-ти км от Слуцка.

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Когда-то Знамя носило название Старцевичи и относилось к Середняковскому сельскому совету. Сейчас оно является центром сельского совета, в который входит 25 населённых пунктов.

Рубрика «Бюджетные развлечения». Фотопрогулка по деревне Знамя, Слуцк

Рубрика «Бюджетные развлечения». Фотопрогулка по деревне Знамя, Слуцк Рубрика «Бюджетные развлечения». Фотопрогулка по деревне Знамя, Слуцк

В Википедии написано, что в старину здесь селились бедняки, некоторые из них ходили просить милостыню. Именно за это их называли нищими или старцами, а место, где они поселились, — Старцевичами.

Рубрика «Бюджетные развлечения». Фотопрогулка по деревне Знамя, Слуцк

Рубрика «Бюджетные развлечения». Фотопрогулка по деревне Знамя, Слуцк Рубрика «Бюджетные развлечения». Фотопрогулка по деревне Знамя, Слуцк

В деревне есть всё для комфортной жизни: и участковая больница, и библиотека, и несколько магазинов, и ясли-сад, и школа, и почта, и даже отделение Беларусбанка.

Ясли-сад
В этом здании находится почтовое отделение и библиотека
Участковая больница

Есть и памятник землякам, которые погибли во время Великой Отечественной войны.

Памятник землякам, которые погибли во время Великой Отечественной войны
Также мне удалось одним глазком взглянуть на Знаменскую среднюю школу. Правда, дальше порога не пустили — шли уроки, да и коронавирус.

Школа основана в 1927 году. В ней есть две мастерские, компьютерный класс, 12 учебных кабинетов, спортивная площадка, стадион и историко-краеведческий музей.

Рубрика «Бюджетные развлечения». Фотопрогулка по деревне Знамя, Слуцк
Знаменская средняя школа
Из интересного: в 1960 году в школе был создан духовой оркестр, в этом же году учреждение посетила делегация из Китая, а в 1962-м — польская делегация.

Рубрика «Бюджетные развлечения». Фотопрогулка по деревне Знамя, Слуцк Рубрика «Бюджетные развлечения». Фотопрогулка по деревне Знамя, Слуцк

Знамя мне понравилось. Деревня большая, есть где разгуляться. Но при этом вокруг тишина и покой. Природа тут красивая, а люди добрые. Если у вас есть возможность, то обязательно приезжайте сюда.

Рубрика «Бюджетные развлечения». Фотопрогулка по деревне Знамя, Слуцк

Рубрика «Бюджетные развлечения». Фотопрогулка по деревне Знамя, Слуцк Рубрика «Бюджетные развлечения». Фотопрогулка по деревне Знамя, Слуцк

ПИШИТЕ. Нам интересно знать историю вашей малой родины, общаться с разными людьми, которые там родились и выросли. Если вы хотите рассказать нам про вашу родную деревню (неважно, большая она или маленькая), пишите нам.

Пишите на электронную почту: aliaksandra_shahoika@mail.ru или звоните в редакцию по телефонам: 2 05 05, 2 06 06 (зовите Александру).

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