«Каждый час натовские самолёты бомбят»… Как в Слуцке 21 год назад призывники отправлялись в армию (архивное видео Фёдора Корзуна)

Лето 2000 года. Слуцкие призывники отправляются в армию в торжественной обстановке. Сначала прошло мероприятие возле памятного знака воинам-интернационалистам. Затем — концерт в Доме культуры. Это событие зафиксировал на свою видеокамеру Фёдор Корзун, оператор-любитель из Лучников.

СПРАВКА. Фёдор Корзун — коренной житель Лучников. На протяжении нескольких десятилетий ведёт хронику Лучников и Слуцка. В архиве современного летописца — тысячи фотографий и сотни часов видеозаписи, на которых — наши земляки, родные и знакомые.

Очередная призывная кампания проходила на фоне военных событий в Югославии, которыми были потрясены многие белорусы. Одним из таких потрясений стали бомбардировки Югославии силами НАТО в марте-июне 1999 года. «События на Балканах показали, что американские политики вновь бряцают оружием. Каждый час, каждый день натовские самолёты бомбят и взлетают с военных баз. Мирные города и сёла подвергаются нападению. Вот почему мы должны делать всё, чтобы подобное не случилось на нашей родной земле», — сказал Евгений Жартун, директор гимназии № 1 Слуцка и председатель Слуцкого горсовета депутатов, выступая в 2000 году перед призывниками Слуцкого района.

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Позже призывники под военный оркестр строем прошли на концерт в Слуцкий городской Дом культуры. Посмотрите на эти юные лица. Может быть, вы узнаете себя, своих знакомых или родных.

Видео: Фёдор Корзун, из личного архива оператора