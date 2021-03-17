Что подарили победительницам конкурса блинов. Фотофакт

Награждение победительниц конкурса блинов от «Кур'ера» и «КХП-Трейд» состоялось в понедельник, 15 марта, в редакции газеты.
Каждая победительница получила в подарок по 4 кг муки высшего сорта, по 1,5 кг цельнозерновой муки, а также блокноты и ручки, чтобы записывать вкусные рецепты.Напомним, что победителями стали Валентина Жук, Екатерина Ивашкевич, Юлия Левицкая и Александра Кривец.
Конкурс проводился до 5 марта. В нём участвовали 12 случчанок. Они угостили сотрудников редакции блинами с разными начинками.
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