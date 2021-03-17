С 1 сентября в Беларуси введут биометрические паспорта. Сколько будут стоить и для чего они нужны

С 1 сентября в нашей стране вводятся биометрические документы. Соответствующий указ подписал 16 марта Александр Лукашенко, сообщает TUT.BY.

— В соответствии с указом биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября этого года. Их использование позволит автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы, будет способствовать развитию электронных сервисов, — информирует пресс-служба.

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В документы нового типа будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца.

Всего появится восемь новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт.

За выдачу идентификационной карты потребуется заплатить 1,5 базовой величины (в настоящее время одна базовая — 29 рублей), биометрического паспорта — 2 базовые величины.

Отмечается, что ID-карты планируется использовать на территории нашей страны для удостоверения личности владельца.

Биометрические паспорта понадобятся для выезда за границу (если гражданин не планирует такие поездки, получать этот паспорт не требуется). Изготовление биометрического паспорта возможно только при наличии у заявителя идентификационной карты.

Также расширяется функционал документов, удостоверяющих личность. За счёт использования личной электронной цифровой подписи идентификационная карта позволит совершать юридически значимые действия в электронном виде.

Отмечается, что обязательной замены имеющихся у населения паспортов на новые биометрические документы не планируется. Паспорт гражданина Республики Беларусь, действующий в настоящее время, будет выдаваться на прежних условиях.

Граждане самостоятельно будут решать, какой вид удостоверяющего личность документа они хотят получить — биометрические документы либо обычные паспорта. Стоимость оформления действующих паспортов не изменится. Сохраняется и возможность выезда за рубеж по данному документу.

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