Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 18 марта. Обзор

Подпишись на «Кур'ер» от 3-х месяцев — и получи нашу карту со скидками!

Карта «Кур'ера» — это возможность получить скидки от 5 до 20% на товары и услуги у местных предпринимателей, а их больше 40!

«Кур'ер» — за крепкое здоровье своих читателей! Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку! Берегите себя и читайте «Кур'ер».

Подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.

. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур'ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;

бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 кв.см.);

СКИДКИ: 10% - на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% - на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

Об азарте оперативника и куда «уходит» преступность

Читатели «Кур'ера» подняли проблему вымирающих деревень

Машину сдал в утиль… Как теперь платить налог?

Коренной случчанин Станислав Чухольский с 26 февраля возглавляет Слуцкий РОВД. Он рассказал «Кур'еру» о своём становлении на службе, поделился видением, куда «уходит» преступность, затронул и актуальные события.Поездки корреспондентов «Кур'ера» по деревням Слуцкого района не остались не замеченными читателями. Фоторепортажи и видеозарисовки оттуда активно обсуждают на интернет-платформах газеты. Особенно бурные дебаты вызвал репортаж из деревни Падерские Огородники. Можно сказать, что, комментируя отзыв-размышление случчанки Инны о том, почему из деревень уходит жизнь, читатели сами написали материал, проанализировали проблему и сделали выводы. Нам осталось лишь после небольшой редактуры предложить его читателям печатного «Кур'ера».

Новый транспортный налог решил одну проблему: его уплата и прохождение техосмотра теперь не связаны. Но зато возникла другая: как платить налог владельцам так называемого автохлама и тем, кто продал автомобиль по счёту-справке. Как быть с транспорт­ным налогом тем, кому машина принадлежит формально, или тем, кто ею не пользуется, помогли разобраться налоговые инспекторы и представители Госавтоинспекции.

Реклама

Як працуе беларуская гімназія ў Літве

Выбрали победителей конкурса блинов

У рамках абмену вопытам некалькі гадоў таму я пабывала ў Літве з групай беларускіх педагогаў. Мы наведалі беларускую гімназію імя Францыска Скарыны і рускую школу «Сантарос», што ў Вільні. Сістэмы навучання значна адрозніваюцца ад беларускіх.На прошлой неделе завершился конкурс блинов, посвящённый Масленице-2021. В понедельник, 15 марта, организаторы конкурса — газета «Кур'ер» и «КХП-Трейд» — наградили четырёх победителей.