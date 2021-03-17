Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 18 марта. Обзор

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Об азарте оперативника и куда «уходит» преступностьКоренной случчанин Станислав Чухольский с 26 февраля возглавляет Слуцкий РОВД. Он рассказал «Кур'еру» о своём становлении на службе, поделился видением, куда «уходит» преступность, затронул и актуальные события.
Читатели «Кур'ера» подняли проблему вымирающих деревеньПоездки корреспондентов «Кур'ера» по деревням Слуцкого района не остались не замеченными читателями. Фоторепортажи и видеозарисовки оттуда активно обсуждают на интернет-платформах газеты. Особенно бурные дебаты вызвал репортаж из деревни Падерские Огородники. Можно сказать, что, комментируя отзыв-размышление случчанки Инны о том, почему из деревень уходит жизнь, читатели сами написали материал, проанализировали проблему и сделали выводы. Нам осталось лишь после небольшой редактуры предложить его читателям печатного «Кур'ера».
Машину сдал в утиль… Как теперь платить налог?
Новый транспортный налог решил одну проблему: его уплата и прохождение техосмотра теперь не связаны. Но зато возникла другая: как платить налог владельцам так называемого автохлама и тем, кто продал автомобиль по счёту-справке. Как быть с транспортным налогом тем, кому машина принадлежит формально, или тем, кто ею не пользуется, помогли разобраться налоговые инспекторы и представители Госавтоинспекции.