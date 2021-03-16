Случчанин Роман Карпошевич выращивает «огород» на балконе с прошлого года. Куст томатов остался на зиму, а к весне зацвёл и дал плоды.

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«Получилось забавно. Летом, после того как кустик отплодоносил, мы его обрезали и так оставили. А спустя пару недель из сухого стебля пошёл новый молодой побег. Его решили оставить и всю зиму поливали. Первый помидорчик созрел ровно на 8 Марта. Его уже дети с удовольствием съели. Ожидаем дальнейших плодов», — рассказал «Кур'еру» Роман Карпошевич.