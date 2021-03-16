В Беларуси разрешили охотиться на «летающих крыс». Почему от этого нам ни холодно, ни жарко

С субботы, 13 марта, в список птиц, на которых разрешена охота, внесли обычных голубей. По-научному — сизых голубей. Их ещё называют «летающими крысами», потому что в городе их много и они везде. Ещё мы любим их покормить семечками или хлебом и гонять, потому что голуби часто бывают надоедливыми.

Но давайте посмотрим, почему и кому от этой новости ни холодно ни жарко.

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Жителям Слуцка

Любая охота в городской черте запрещена.

Охотникам

Вряд ли они будут бегать за голубями, когда одновременно можно охотиться на гусей, уток, перепелов и другую дичь.

Природоохранной организации

В «Ахове птушак Бацкаўшчыны» говорят, что сизого голубя легко спутать с голубем-клинтухом (птица охраняемая). И просят охотников воздержаться от охоты на сизых голубей, чтобы ненароком не подстрелить охраняемого клинтуха. Они действительно очень похожи. Самое заметное отличие клинтуха от сизаря — у охраняемой птицы нет белого надхвостья, а у той, которую можно стрелять, — есть.

Гурманам

Голубей можно есть. Мясо у них диетическое. Рецептов блюд из голубятины много. Можно варить суп, тушить, жарить, делать шашлыки, добавлять в шаурму. Но сначала надо подумать. И вот почему. В Египте голубей разводят, как у нас кур. И дают корм, то есть знают, чем питается птица. А у нас если голубь питался на помойке, то его мясо может быть токсичным.

СПРАВКА. Ранее в Беларуси охотились на дикого лесного голубя (вяхиря). Он крупнее обычного. Оба этих вида голубей входят в список ненормируемых объектов охоты — лови и стреляй сколько угодно.